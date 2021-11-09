Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи

- Я ничего не понимаю! - сокрушается пожилой профессор. - На старости лет я лишился всего…

Профессор Игорь Яковенко остался без средств, квартиры и дачи. Теперь пьет таблетки. Фото: Юрий Снегирев

Я тоже не понимаю, как в руки телефонным мошенникам умудренный жизнью человек отдал квартиру, дачу, личные сбережения, да еще остался должен. Надежда одна - на Следственный комитет. Дело 76-летнего профессора РГГУ Игоря Яковенко на днях взято московским управлением для следственных действий по поручению главы комитета. Оно обещает стать резонансным.

Телефонный звонок раздался в жаркую августовскую среду.

- С вами говорит капитан полиции, начальник службы безопасности Центробанка Денис Иванов (имена подозреваемых и даты в интересах следствия я изменил). Над вашим счетом в банке производятся подозрительные манипуляции. Мы давно ищем мошенников, которые обирают стариков. Вы можете нам помочь. Ваш телефон по решению суда поставлен на "прослушку". Вероятно, вам позвонят мошенники с предложением перевести деньги. Во первых, вам надо самому перевести деньги на безопасный единый лицевой счет, чтобы опередить мошенников - реквизиты я вам скину по СМС. А во-вторых, соглашайтесь с ними и ни в коем случае не говорите о нашей спецоперации. Нам нужны улики! Вы будете вроде наживки. Ваша помощь следствию будет учтена. Помогите нам поймать преступников, а мы поможем вам сохранить свои сбережения.

Профессор поначалу испугался, но стальной голос в трубке был спокоен. Конечно, он согласился помочь родной полиции. Так он был воспитан.

Карусель закрутилась. Звонили то мошенники, то капитан. Иногда по три раза на дню.

- И только ради бога никому не сообщайте о нашей спецоперации! - каждый раз предупреждал Денис Иванов. - Среди вашего окружения работает информатор. Мы его тоже возьмем. А когда все закончится, мы встретимся и выпьем за вас, за вашу неоценимую помощь. О вас напишут в газетах!

Выпить с капитаном профессору не удалось, да и вряд ли получится. А про газеты он как в воду глядел.

Мы сидим с профессором на кухне двухкомнатной квартиры в спальном районе. Кругом книги. Они на полках, в шкафах и даже на полу кабинета. Эта квартира уже не принадлежит профессору. И новый хозяин звонил с требованием немедленно освободить жилплощадь. И обещал приехать с рабочими и участковым, чтобы поставить новую дверь.

- Я сначала перевел деньги с карточки, где хранились пенсия и зарплата, по указанному счету, - рассказывает Игорь Григорьевич. - Это около 70 тысяч рублей. Потом капитан упросил меня для верности взять кредит на 100 тысяч рублей и тоже перевести. Я послушался. Выполнял подробные инструкции. Все было как во сне. Я недавно переболел коронавирусом. Плохо соображал. Не мог ни читать лекции, ни писать монографию. Может, этот факт объясняет мою доверчивость? Потом аппетиты мошенников добрались и до моей квартиры, где кроме меня прописан несовершеннолетний сын. И до зимней дачи под Зеленоградом. Домой пришли риелторы. Квартиру оформили на какую-то девчонку 2002 года рождения. А дачу на бабку из поселка Кулумда Алтайского края. Все было по-настоящему: банковская ячейка, договор купли-продажи. Потом мне вызвали такси. Я поехал домой с деньгами. За квартиру мне дали 9 миллионов рублей. Тут звонит капитан:

- Немедленно остановитесь! Сейчас подъедет черная машина, и вы кинете рюкзак с деньгами на заднее сиденье. Рюкзак мы вернем позже, когда снимем отпечатки пальцев мошенников.

И правда, их обогнала иномарка, и профессор открыл заднюю дверь. Хотел было сесть, но водитель приказал:

- Только рюкзак!

С дачей, которую оценили в 4 миллиона 200 тысяч, получилось так же. Только машина была белая.

Каждый раз по электронной почте профессор получал уведомления о том, что его деньги получены и зачислены на мифический единый лицевой счет. И сноска о полной конфиденциальности. Даже печать Центробанка подделали.

"Спецоперация" закончилась лишь в октябре. И тоже в среду. Капитан Денис Иванов сообщил, что ровно в 15.00 он будет ждать профессора возле офиса Центробанка на Неглинной. Там вернут его деньги и документы на недвижимость, а также поблагодарят от лица командования.

- Вас ждет приятный сюрприз! - сказал на прощание капитан.

Сюрприз не заставил себя ждать. Никакого капитана не было. Трубка не отвечала, а в головном офисе Центробанка с физическими лицами никто никогда не работал. Тут до профессора дошло, что его банально развели. Путь его лежал в полицию.

У меня язык не повернулся упрекать профессора за его простодушие. На столе гора таблеток. Сам он выглядит не лучшим образом. Зато получил иммунитет - тщательно на пороге проверил мое редакционное удостоверение, а свой адрес по телефону назвал, лишь услышав пароль.

- Что мне делать с книгами? Куда я теперь пойду? Я, автор 10 монографий по культурологии, доктор философских наук, попался как мальчишка, - профессор и так корил себя сверх меры.

Я позвонил в риелторское агентство, которое оформляло сделку. Хотел спросить, как же так? Продаете квартиру с несовершеннолетним в пожарном порядке, да еще 300 тысяч берете за услуги? Девушка из кол-центра удивилась:

- Странные вы вопросы задаете, господин журналист. Эта информация конфиденциальная, и предоставить ее мы можем только следственным органам, да еще по решению суда.

Надеюсь, они ответят на эти и многие другие вопросы, не мне, так следствию.

Мошенники вели активную переписку с жертвой, убеждая, что все идет "по плану". Фото: Юрий Снегирев

Кстати, после заявления Следственного комитета посягательства на квартиру прекратились. На дачу пока никто не въехал. Но нельзя же постоянно жить как на пороховой бочке!

Раньше дистанционным отъемом денег занимались заключенные из колоний. Сейчас это исключено - над каждым местом лишения свободы работают "глушилки".

- Телефонные мошенники развернули свою деятельность с размахом, - рассказывает председатель Московской коллегии адвокатов "Запрудский и партнеры" Виктор Запрудский. - Они снимают целые кол-центры в соседних странах. Чаще всего это Украина. И ловить таких преступников очень сложно. Другая страна, а на сообщников в России иногда и не выйти. Я был при обыске одного из участников мошеннического сообщества. Интеллигентный молодой человек. Очки носит. Кругом книги по психологии и НЛП. На свою преступную службу они поставили науку.

- Если раньше телефонные мошенники оперировали только счетами на электронных картах, то сейчас они успешно переключились на недвижимость, - рассказал "РГ" адвокат профессора, председатель президиума коллегии адвокатов "Единство" Сергей Худяков. - Я не могу предсказать, чем кончится это громкое дело. Но я сделаю все, чтобы профессора не выгнали на улицу.

Пока верстался номер

Мне позвонил майор Зуев из МВД. Голос был уверенный, с легким украинским акцентом. И я выслушал "профессорскую" историю про "спецоперацию". Что мне оставалось делать? Послать его подальше. Но "майор" был настойчив! Он все набирал и набирал мне с разных московских телефонов. Аж шесть раз! Наконец ему наскучило это дело. В этот же день нашему коллеге позвонил "сотрудник" Следственного комитета с таким же предложением. Коллега был удачливее и записал весь разговор. Голос тот же. Прослушать разговор можно, воспользовавшись вот этим QR-кодом.

Никогда не разговаривайте с неизвестными, особенно по телефону. Если вам, конечно, дорого ваше имущество и здоровье.