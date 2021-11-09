Раскрыта тайна происхождения "черной дыры" в Тихом океане

Новости

С курьерами в Швейцарии впервые заключат трудовые договоры 16:05
В новом сезоне шоу "Две звезды" знаменитости споют вместе со своими детьми 16:03
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с беженцами 15:57
Дарья Мороз вернулась в труппу МХТ им. Чехова 15:39
Минпромторг предложил увеличить утильсбор на импортные электромобили 15:32
Мишустин заявил об усилении мер по борьбе с коронавирусом 15:25
Юбилей Анны Нетребко отметят в Минске 15:22
ФТС и ФСБ закрыли подпольный табачный цех с оборотом в 300 млн рублей 14:59
Систему ЕГЭ сделают независимой от Microsoft 14:57
С 16 ноября бумажный сертификат о прививке от COVID можно будет получить в МФЦ 14:52
В батареях отопления столичных квартир повышена температура 14:50
В России продлили механизм поддержки строительной отрасли 14:32
Семашко сообщил о рекордных показателях товарооборота в Союзном государстве 14:30
Гватемала выдаст США детей экс-президента Панамы Мартинелли 14:12
ЕС приостанавливает упрощенный визовый режим с Беларусью 14:01
Минсельхоз резко повысил экспортную пошлину на подсолнечное масло 13:58
Песков: РФ и США сходятся во мнении, что киберпреступность недопустима 13:51
Пять немецких футболистов отправлены на карантин перед играми отбора ЧМ 13:48
Лавров: Кризис на белорусско-польской границе надо решать по нормам права 13:40
В Москве 84-летняя женщина умерла в фитнес-клубе 13:30
Песков переадресовал в штаб вопросы QR-кодов на транспорте 13:29
Песков объяснил ситуацию с доставкой товаров на Дальнем Востоке 13:28
Погранкомитет Беларуси: Польша стянула к границе боевую технику 13:27
Песков заявил о важности трехстороннего заявления по Карабаху 13:19
Захарова посоветовала Порошенко "молчать и молиться" 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
09.11.2021 15:05
Рубрика: Общество

Раскрыта тайна происхождения "черной дыры" в Тихом океане

Текст: Николай Грищенко

Эксперты раскрыли тайну происхождения "черной дыры" на необитаемом атолле Восточный в Тихом океане. Необычное изображение оказалось связано с густыми лесами, охватывающих всю территорию кораллового острова.

Фото: Anadolu Agency
Город возрастом 5000 лет обнаружили в Турции

Как сообщает Daily Mail, в начале ноября загадочная "черная дыра" была обнаружена на снимках карт Google Maps и опубликована на сервисе Reddit. Пользователи интернета предположили - изображение подверглось цензуре из-за возможного военного объекта.

Однако оказалось, что необитаемый остров Восточный зарос густым лесом деревьев под названием - пизония большая (Pisonia grandis). Темно-зеленые листья и дают на снимке изображение "черной дыры".

Кстати, данное растение представляет смертельную опасность для птиц. Крупные семенные стручки пизоний покрыты плотной слизью и мелкими крючками. В этой клейкой массе застревают насекомые, что привлекает пернатых, но липкие и острые семена пизонии плотно цепляются за перья, и птицы могут погибнуть.

Справка "РГ"

Остров "Восточный" был открыт 3 августа 1820 года российским мореплавателем Фаддеем Беллинсгаузеном и был назван в честь шлюпа "Восток".

Необитаемый атолл площадью 24 гектара находится в южной части архипелага Лайн (Кирибати). Остров "Восток" располагается на расстоянии 6437 километров от Австралии и входит в состав Республики Кирибати.

Вид с океана острова Восточный. Фото: Angela K.Kepler/wikipedia.org
Наука Общество Природа В мире Океания Австралия РГ-Видео

Главное сегодня

С 16 ноября бумажный сертификат о прививке от COVID можно будет получить в МФЦ
Минобороны: Военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море
"Газпром" начал закачку газа в европейские подземные хранилища
Лавров: Кризис на белорусско-польской границе надо решать по нормам права
Песков объяснил ситуацию с доставкой товаров на Дальнем Востоке
Директор Склифа Сергей Петриков: Вся идея вакцинации в том, чтобы человек не умер
Как в молодежном центре воспитывают патриотов