Раскрыта тайна происхождения "черной дыры" в Тихом океане

Эксперты раскрыли тайну происхождения "черной дыры" на необитаемом атолле Восточный в Тихом океане. Необычное изображение оказалось связано с густыми лесами, охватывающих всю территорию кораллового острова.

Как сообщает Daily Mail, в начале ноября загадочная "черная дыра" была обнаружена на снимках карт Google Maps и опубликована на сервисе Reddit. Пользователи интернета предположили - изображение подверглось цензуре из-за возможного военного объекта.

Однако оказалось, что необитаемый остров Восточный зарос густым лесом деревьев под названием - пизония большая (Pisonia grandis). Темно-зеленые листья и дают на снимке изображение "черной дыры".

Кстати, данное растение представляет смертельную опасность для птиц. Крупные семенные стручки пизоний покрыты плотной слизью и мелкими крючками. В этой клейкой массе застревают насекомые, что привлекает пернатых, но липкие и острые семена пизонии плотно цепляются за перья, и птицы могут погибнуть.

Справка "РГ"

Остров "Восточный" был открыт 3 августа 1820 года российским мореплавателем Фаддеем Беллинсгаузеном и был назван в честь шлюпа "Восток".

Необитаемый атолл площадью 24 гектара находится в южной части архипелага Лайн (Кирибати). Остров "Восток" располагается на расстоянии 6437 километров от Австралии и входит в состав Республики Кирибати.