Турбизнес просит отсрочить исполнение обязательств по аннулированным турам

Отправить до конца этого года всех туристов в уже оплаченные туры, которые не состоялись из-за пандемии, турбизнес не сможет. Он просит правительство отсрочить исполнение обязательств еще на год, иначе до 30% туркомпаний грозит банкротство, рассказали представители отрасли. Однако новая отсрочка может вызвать недовольство туристов.

Письмо в правительство и Ростуризм с просьбой об отсрочке исполнения обязательств будет направлено в ближайшее время, сообщил "Российской газете" директор Ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. Ранее несколько объединений уже выходили с таким предложением. Но сейчас ситуация изменилась в худшую сторону. Многие компании задумались об уходе с рынка. "Если мы не продлим действие постановления, получим большое количество банкротств и сложный потребительский конфликт", - говорит Осауленко.

По действующему постановлению правительства отправить туристов в туры взамен несостоявшихся или вернуть деньги туркомпании должны до 31 декабря. Аннулировать туры туроператоры начали в марте 2020 года после того, как стали закрываться зарубежные направления из-за пандемии, а российские регионы вводили ограничения. Глава Ростуризма Зарина Догузова призывала туристов не отменять, а переносить туры. В итоге общая сумма неисполненных обязательств, по оценке ведомства, достигла 46 млрд рублей.

Во второй половине 2020 года, после открытия некоторых направлений, турбизнес начал долги возвращать. В августе 2021 года Догузова заявила, что основная часть обязательств исполнена, остались долги на 7 млрд рублей. Но как сообщили "РГ" источники на туристическом рынке, сейчас сумма долгов составляет уже 25-27 млрд рублей.

Россия возобновила авиасообщение уже почти с 60 странами, но многие из них так и не принимают туристов. Например, компании не могут реализовать оплаченные туры в Китай, Вьетнам, Индонезию. С 9 ноября стали доступны прямые рейсы в Таиланд, но в ограниченном количестве. Закрыта для туристов также Европа, в том числе популярные Италия, Испания и Чехия. Много автобусных туров было приобретено в северо-западных регионах России в страны Прибалтики и Польшу, заменить их пока нечем, отмечает Осауленко.

Но просто перенести срок исполнения обязательств перед туристами нельзя, считает президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Кто-то уже никуда не хочет ехать, да и людям нужны деньги. Государство могло бы предоставить турбизнесу беспроцентные займы, считает он. Тогда туроператоры смогли бы выплатить деньги туристам, а затем постепенно рассчитываться с государством.