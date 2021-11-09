Турбизнес просит отсрочить исполнение обязательств по аннулированным турам

Новости

В русле Оки на М-12 завершаются инженерно-геологические изыскания 23:08
"Росатом" продаст урановые американские рудники за 130 млн долларов 22:41
Оверчук поставил энергобаланс России в пример другим странам 21:57
Минобороны сообщило о работе над новой зенитной ракетной системой 21:06
Суд заочно арестовал генподрядчика систем безопасности "Газпром Арены" 21:00
Более 300,2 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:00
Оверчук: Россия будет надежным поставщиком энергоресурсов 20:46
МИД РФ ждет от США конкретных шагов в борьбе с изменением климата 20:26
Россияне тратят на чтение соцсетей ежедневно по 58 минут 20:00
Небензя: Угроза санкций против Беларуси абсурдна 19:51
Другой Достоевский получит голос в проекте "Достоевский не писатель!" 19:47
В московском метро произошел сбой 19:29
Макей: Польша стягивает к границе боевую военную технику 19:28
Появилось промо сериала-вестерна "Y:1883" 19:27
Число заявок на бесплатное подключение к газу достигло 470 тысяч 19:23
Минобороны РФ и Казахстана договорились о стратегическом партнерстве 19:10
Литва вводит режим ЧП на границе с Беларусью 19:05
На Кубани разработали сертификат для отелей "Проверено на COVID-19" 18:48
В отношении судьи из Ставрополья возбудили дело по статье о мошенничестве 18:45
В МИД РФ назвали ложью заявления о "гибридных операциях Минска" 18:41
Эксперт: Часть магазинов одежды может закрыться в ближайшем будущем 18:41
США: Россия сотрудничает по климату и осознает важность проблемы 18:38
Минздрав запустил чат-бот в Telegram для бросающих курить 18:35
Лукашенко "раскрыл карты" мафиозных структур ЕС по транзиту мигрантов 18:22
Минск вызвал военного атташе Польши в связи с безосновательными обвинениями 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
09.11.2021 22:25
Рубрика: Экономика

Турбизнес просит отсрочить исполнение обязательств по аннулированным турам

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8605)
Отправить до конца этого года всех туристов в уже оплаченные туры, которые не состоялись из-за пандемии, турбизнес не сможет. Он просит правительство отсрочить исполнение обязательств еще на год, иначе до 30% туркомпаний грозит банкротство, рассказали представители отрасли. Однако новая отсрочка может вызвать недовольство туристов.

Письмо в правительство и Ростуризм с просьбой об отсрочке исполнения обязательств будет направлено в ближайшее время, сообщил "Российской газете" директор Ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. Ранее несколько объединений уже выходили с таким предложением. Но сейчас ситуация изменилась в худшую сторону. Многие компании задумались об уходе с рынка. "Если мы не продлим действие постановления, получим большое количество банкротств и сложный потребительский конфликт", - говорит Осауленко.

Фото: iStock
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд

По действующему постановлению правительства отправить туристов в туры взамен несостоявшихся или вернуть деньги туркомпании должны до 31 декабря. Аннулировать туры туроператоры начали в марте 2020 года после того, как стали закрываться зарубежные направления из-за пандемии, а российские регионы вводили ограничения. Глава Ростуризма Зарина Догузова призывала туристов не отменять, а переносить туры. В итоге общая сумма неисполненных обязательств, по оценке ведомства, достигла 46 млрд рублей.

Во второй половине 2020 года, после открытия некоторых направлений, турбизнес начал долги возвращать. В августе 2021 года Догузова заявила, что основная часть обязательств исполнена, остались долги на 7 млрд рублей. Но как сообщили "РГ" источники на туристическом рынке, сейчас сумма долгов составляет уже 25-27 млрд рублей.

Россия возобновила авиасообщение уже почти с 60 странами, но многие из них так и не принимают туристов. Например, компании не могут реализовать оплаченные туры в Китай, Вьетнам, Индонезию. С 9 ноября стали доступны прямые рейсы в Таиланд, но в ограниченном количестве. Закрыта для туристов также Европа, в том числе популярные Италия, Испания и Чехия. Много автобусных туров было приобретено в северо-западных регионах России в страны Прибалтики и Польшу, заменить их пока нечем, отмечает Осауленко.

Но просто перенести срок исполнения обязательств перед туристами нельзя, считает президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Кто-то уже никуда не хочет ехать, да и людям нужны деньги. Государство могло бы предоставить турбизнесу беспроцентные займы, считает он. Тогда туроператоры смогли бы выплатить деньги туристам, а затем постепенно рассчитываться с государством.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм

Главное сегодня

Захарова: Запад запустил кампанию против РФ по обвинению в миграционном кризисе
Минобороны сообщило о работе над новой зенитной ракетной системой
Клишас: Проект закона о системе публичной власти в регионах доработают
Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом
Минцифры предложило оформлять Fan ID на Госуслугах
Названы регионы, где коммунальные услуги подорожают сильнее всего
Могут ли на кассе не принять непонравившиеся купюры