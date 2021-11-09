Тушить лесные пожары будут при помощи мощных детонирующих шнуров

Новости

В России продлили механизм поддержки строительной отрасли 14:32
Гватемала выдаст США детей экс-президента Панамы Мартинелли 14:12
ЕС приостанавливает упрощенный визовый режим с Беларусью 14:01
Минсельхоз резко повысил экспортную пошлину на подсолнечное масло 13:58
Песков: РФ и США сходятся во мнении, что киберпреступность недопустима 13:51
Пять немецких футболистов отправлены на карантин перед играми отбора ЧМ 13:48
Лавров: Кризис на белорусско-польской границе надо решать по нормам права 13:40
В Москве 84-летняя женщина умерла в фитнес-клубе 13:30
Песков переадресовал в штаб вопросы QR-кодов на транспорте 13:29
Песков объяснил ситуацию с доставкой товаров на Дальнем Востоке 13:28
Погранкомитет Беларуси: Польша стянула к границе боевую технику 13:27
Песков заявил о важности трехстороннего заявления по Карабаху 13:19
Захарова посоветовала Порошенко "молчать и молиться" 13:18
В Кремле прокомментировали ситуацию на белорусско-польской границе 13:08
В Совфеде настаивают на разработке федеральной программы по детским лагерям 13:02
Вирусолог Тимаков объяснил особенности ревакцинации 12:59
Ограничения в регионах привели к отменам поездок детских групп на каникулах 12:59
Тушканчики в Московском зоопарке уснули на зиму 12:57
В МЧС рассказали о росте пожаров за прошедшие длинные выходные 12:42
Крупная авария на Земляном валу почти перекрыла Садовое кольцо 12:34
Сенаторы проверят эффективность программы кешбэка по детским путевкам 12:29
Мишустин одобрил проект соглашения с Ватиканом о взаимном признании образования 12:26
Оперштаб: В Москве выявлено 5287 новых случаев COVID-19 12:19
На российский рынок вышло 11 международных брендов 12:11
Минцифры проведет дополнительное тестирование портала госуслуг 12:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Павел Крашенинников представляет проект нового закона о региональной власти
Павел Крашенинников представляет проект нового закона о региональной власти
09.11.2021 14:20
Рубрика: Происшествия

Тушить лесные пожары будут при помощи мощных детонирующих шнуров

Текст: Сергей Птичкин
Новосибирский механический завод "Искра" холдинга "Технодинамика" Госкорпорации Ростех получил разрешение на использование новой продукции - детонирующего шнура ДШН-М-160 высокой мощности - на земной поверхности. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Ранее такие шнуры из-за их высокой мощности применялись только в подземных выработках рудников и шахт, а не на поверхности. Катастрофическая ситуация с лесными пожарами заставила пересмотреть прежние ограничения. Специалисты пришли к выводу, что ДШН-М-160 можно использовать для прокладки минерализированных полос при борьбе с лесными пожарами.

В МЧС рассказали о росте пожаров за прошедшие длинные выходные

Взрывной метод прокладки минерализированных полос с применением детонирующих шнуров уже давно зарекомендовал себя как эффективное средство борьбы с лесными пожарами. Такие полосы помогают создавать противопожарный барьер и организации опорной линии, от которой производится встречный контролируемый отжиг лесного массива. Идущая навстречу основному пожару полоса огня уничтожает все горючие материалы и пожар прекращается.

"В 2020 году в целях повышения эффективности проведения взрывных работ на тушении пожаров "Авиалесоохрана" и НМЗ "Искра" на базе специального полигона завода провели испытания детонирующего шнура ДШН-М-160. Изделие получило положительные отзывы, после чего началась разработка документации для его серийного производства. Теперь, когда она закончена, разрешение на использование изделия на земной поверхности получено", - пояснил Игорь Насенков - гендиректор "Технодинамики".

ДШН-М-160 - детонирующий шнур высокой мощности для передачи на расстояние инициирующего импульса, который возбуждает детонацию в зарядах взрывчатых веществ. Взрывание шнура производится от капсюля-детонатора или электродетонатора. Шнур ДШН-М-160 представляет собой сердцевину из сыпучего бризантного взрывчатого вещества, заключенную в обмотки из нитей и водоизолирующую оболочку. Чтобы исключить возможность высыпания сердцевины, концы шнура изолируют. Скорость детонации ДШН-М-160 - не менее 6200 м/с, при этом разброс скорости не превышает 10%. Шнур может применяться при температуре от минус 50º C до плюс 65º C. Оболочка обеспечивает водостойкость на глубине 1 м в водной среде с pH от 4 до 9 в течение 24 часов.

Происшествия ЧП Пожары Лесные пожары

Главное сегодня

Минобороны: Военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море
"Газпром" начал закачку газа в европейские подземные хранилища
Лавров: Кризис на белорусско-польской границе надо решать по нормам права
Песков объяснил ситуацию с доставкой товаров на Дальнем Востоке
Ректор "Шанинки" Зуев переведен с домашнего ареста в СИЗО
Как мошенники обогащаются на популярном сериале "Игра в кальмара"
Видео: У наркобанды изъяли 370 килограммов запрещенных веществ