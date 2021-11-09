Тушить лесные пожары будут при помощи мощных детонирующих шнуров

Новосибирский механический завод "Искра" холдинга "Технодинамика" Госкорпорации Ростех получил разрешение на использование новой продукции - детонирующего шнура ДШН-М-160 высокой мощности - на земной поверхности. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Ранее такие шнуры из-за их высокой мощности применялись только в подземных выработках рудников и шахт, а не на поверхности. Катастрофическая ситуация с лесными пожарами заставила пересмотреть прежние ограничения. Специалисты пришли к выводу, что ДШН-М-160 можно использовать для прокладки минерализированных полос при борьбе с лесными пожарами.

Взрывной метод прокладки минерализированных полос с применением детонирующих шнуров уже давно зарекомендовал себя как эффективное средство борьбы с лесными пожарами. Такие полосы помогают создавать противопожарный барьер и организации опорной линии, от которой производится встречный контролируемый отжиг лесного массива. Идущая навстречу основному пожару полоса огня уничтожает все горючие материалы и пожар прекращается.

"В 2020 году в целях повышения эффективности проведения взрывных работ на тушении пожаров "Авиалесоохрана" и НМЗ "Искра" на базе специального полигона завода провели испытания детонирующего шнура ДШН-М-160. Изделие получило положительные отзывы, после чего началась разработка документации для его серийного производства. Теперь, когда она закончена, разрешение на использование изделия на земной поверхности получено", - пояснил Игорь Насенков - гендиректор "Технодинамики".

ДШН-М-160 - детонирующий шнур высокой мощности для передачи на расстояние инициирующего импульса, который возбуждает детонацию в зарядах взрывчатых веществ. Взрывание шнура производится от капсюля-детонатора или электродетонатора. Шнур ДШН-М-160 представляет собой сердцевину из сыпучего бризантного взрывчатого вещества, заключенную в обмотки из нитей и водоизолирующую оболочку. Чтобы исключить возможность высыпания сердцевины, концы шнура изолируют. Скорость детонации ДШН-М-160 - не менее 6200 м/с, при этом разброс скорости не превышает 10%. Шнур может применяться при температуре от минус 50º C до плюс 65º C. Оболочка обеспечивает водостойкость на глубине 1 м в водной среде с pH от 4 до 9 в течение 24 часов.