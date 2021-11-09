Украинский политолог: Если Россия признает ДНР и ЛНР, Киев лишится этих территорий

В случае, если Киев будет продолжать свою "фриковую" и непрогнозируемую политику, то может лишиться поддержки США и территорий в Донбассе, считает украинский политолог Андрей Головачев. Об этом он написал в украинском издании "Главред".

По мнению Головачева, если Москва признает ДНР и ЛНР, то эти регионы выйдут из состава Украины, а также станут претендовать на Донецкую и Луганскую области целиком.

Как отмечает политолог, в перспективе на 10-15 лет Украина может пребывать "в перманентной войне с Россией", что будет сопровождаться "экономической деградацией, уменьшением численности населения, превращением в серую зону и, вероятно, дальнейшим сокращением суверенной территории".

И это, по мнению Головачева, "еще не самый плохой сценарий" для Украины.