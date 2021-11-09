Урожай зерна в Беларуси в этом году составит более 9 млн тонн

Предварительные итоги работы земледельцев Беларуси озвучил 9 ноября министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, сообщив, что урожай зерновых культур в этом году составит в республике более девяти млн тонн.

Оперативные данные отраслевой руководитель привел на полях международной специализированной оптовой выставки-ярмарки "Продэкспо-2021", информирует БЕЛТА.

"Мы получим зерновых колосовых, кукурузы и рапса в целом свыше 9 млн тонн, обеспечив госзаказ уже на уровне одного млн тонн. То есть продовольственным зерном страна обеспечена под полную потребность. Животноводство также будет полностью обеспечено травянистыми кормами и фуражным зерном для выполнения задач, которые стоят на 2022 год по росту производства молока, говядины, свинины, мяса птицы", - констатировал министр.

Затронул Крупко и тему экспорта белорусского продовольствия, уточнив, что стоит задача к 2025 году выйти на цифру в $7 млрд. "В этом году доля российского рынка - более 70 процентов. Он остается более премиальным как рынок стратегического партнера, но его удельный вес в наших поставках постепенно уменьшается. Идет диверсификация экспорта продовольствия. Растут поставки в страны СНГ, ЕС, Африки, а также в Китай. То есть мы наблюдаем подъем по всем рынкам", - резюмировал министр.