Успеет ли российский газ спасти Европу от замерзания и высоких цен

Утвержден и уже выполняется план на ноябрь по закачке российского газа в пять европейских подземных хранилищ. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома". Определены объемы и маршруты транспортировки газа. В понедельник стало известно, что компания увеличила на 54% (до 88 млн кубометров в сутки) прокачку газа в Европу через территорию Украины.

Несмотря на это, цены на газ в Европе вернулись к росту и пока находятся на уровне около 900 долларов за тысячу кубометров. Дело здесь в простой математике. Суммарных действующих мощностей "Газпрома" хватит для поставок на Запад до конца года около 30 млрд кубометров газа (не считая Турции). Недостача в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы от прошлогоднего уровня оценивается приблизительно в 14 млрд кубометров (до полного заполнения не хватает 27 млрд кубометров), на долю "Газпрома" приходится около 8 млрд кубометров недостачи.

Но отопительный сезон в Европе уже начался, как и отбор газа из ПХГ. Большая часть российского газа поставляется потребителям по ранее заключенным договорам, а не в хранилища в Европе. Заполнение ПХГ, принадлежащих "Газпрому", дело добровольное для российской компании. В первую очередь она выполняет обязательства по поставкам газа по договорам с иностранными компаниями и только потом может заняться загрузкой ПХГ в Европе.

Полностью используются для прокачки газа в Европу только "Северный поток" и "Турецкий поток". Газопровод "Ямал-Европа" периодически работает в реверсном режиме (поставки газа не из России, а из Германии в Польшу). Украинский маршрут даже после увеличения прокачки газа используется только на 81% от оговоренных в транзитном договоре объемов. Если он вырастет до 100% (109 млн кубометров в день), "Газпром сможет сверх своих обязательств поставить по этому маршруту 2,7 млрд кубометров газа в европейские ПХГ.

Как пояснил замруководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов, в Европе "Газпром" имеет доступ к активной емкости восьми ПХГ в Германии, Австрии, Сербии, Чехии и Нидерландах. И если средний уровень заполнения ПХГ в Европе сейчас составляет чуть более 75%, основные хранилища, используемые "Газпромом", заполнены на 10-31%, уточняет эксперт.

Во многом эти цифры объясняют, почему цены на газ в Европе не упали после увеличения прокачки через Украину и заявления "Газпрома". Но все же некоторое сдерживающее действие увеличение поставок на европейские котировки оказать должно.

Поскольку текущие высокие цены на газ в Европе во многом обусловлены недостаточным уровнем запасов газа в ПХГ и ожиданием дефицита "голубого топлива" в случае наступления затяжных холодов, любые действия "Газпрома", связанные с увеличением экспорта газа в ЕС, положительно повлияют на котировки, считает директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. По ее мнению, конечной цели заполнить свои европейские хранилища на 100% у "Газпрома" нет (такого показателя нет ни у одного ПХГ в ЕС). А довести уровень запасов до комфортного уровня в случае необходимости компания сможет, бронируя дополнительные мощности украинской ГТС.

С точки зрения Колобанова, проблема низкого уровня заполнения ПХГ в целом по Европе будет на протяжении всей зимы давить на цены в сторону повышения. При этом вопрос скорости заполнения хранилищ "Газпромом" будет зависеть прежде всего от погоды, так как отбор газа уже начался - за последний месяц суммарный запас газа в ПХГ Европы сократился на 1,5%.

Особое мнение высказал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он отмечает, что рыночные и погодные факторы не в полной мере объясняют уровни газовых цен на бирже. Особенно в конце сентября - начале октября, когда они выросли до 1950 долларов за тысячу кубометров. Есть вероятность, что эти цены были спровоцированы самими европейцами, чтобы перед климатическим саммитом в Глазго создать экономическую платформу для отказа от газа в среднесрочной перспективе в пользу ВИЭ "любой ценой", считает эксперт.