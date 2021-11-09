Успеет ли российский газ спасти Европу от замерзания и высоких цен

Новости

Оверчук поставил энергобаланс России в пример другим странам 21:57
Минобороны сообщило о работе над новой зенитной ракетной системой 21:06
Суд заочно арестовал генподрядчика систем безопасности "Газпром Арены" 21:00
Более 300,2 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:00
Оверчук: Россия будет надежным поставщиком энергоресурсов 20:46
МИД РФ ждет от США конкретных шагов в борьбе с изменением климата 20:26
Россияне тратят на чтение соцсетей ежедневно по 58 минут 20:00
Небензя: Угроза санкций против Беларуси абсурдна 19:51
Другой Достоевский получит голос в проекте "Достоевский не писатель!" 19:47
В московском метро произошел сбой 19:29
Макей: Польша стягивает к границе боевую военную технику 19:28
Появилось промо сериала-вестерна "Y:1883" 19:27
Число заявок на бесплатное подключение к газу достигло 470 тысяч 19:23
Минобороны РФ и Казахстана договорились о стратегическом партнерстве 19:10
Литва вводит режим ЧП на границе с Беларусью 19:05
На Кубани разработали сертификат для отелей "Проверено на COVID-19" 18:48
В отношении судьи из Ставрополья возбудили дело по статье о мошенничестве 18:45
В МИД РФ назвали ложью заявления о "гибридных операциях Минска" 18:41
Эксперт: Часть магазинов одежды может закрыться в ближайшем будущем 18:41
США: Россия сотрудничает по климату и осознает важность проблемы 18:38
Минздрав запустил чат-бот в Telegram для бросающих курить 18:35
Лукашенко "раскрыл карты" мафиозных структур ЕС по транзиту мигрантов 18:22
Минск вызвал военного атташе Польши в связи с безосновательными обвинениями 18:09
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет 18:02
Метеорологическая зима придет в столицу вовремя 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
09.11.2021 21:47
Рубрика: Экономика

Успеет ли российский газ спасти Европу от замерзания и высоких цен

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8605)
Утвержден и уже выполняется план на ноябрь по закачке российского газа в пять европейских подземных хранилищ. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома". Определены объемы и маршруты транспортировки газа. В понедельник стало известно, что компания увеличила на 54% (до 88 млн кубометров в сутки) прокачку газа в Европу через территорию Украины.

Несмотря на это, цены на газ в Европе вернулись к росту и пока находятся на уровне около 900 долларов за тысячу кубометров. Дело здесь в простой математике. Суммарных действующих мощностей "Газпрома" хватит для поставок на Запад до конца года около 30 млрд кубометров газа (не считая Турции). Недостача в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы от прошлогоднего уровня оценивается приблизительно в 14 млрд кубометров (до полного заполнения не хватает 27 млрд кубометров), на долю "Газпрома" приходится около 8 млрд кубометров недостачи.

Фото: Павел Львов/ РИА Новости
"Газпром" начал закачку газа в европейские подземные хранилища

Но отопительный сезон в Европе уже начался, как и отбор газа из ПХГ. Большая часть российского газа поставляется потребителям по ранее заключенным договорам, а не в хранилища в Европе. Заполнение ПХГ, принадлежащих "Газпрому", дело добровольное для российской компании. В первую очередь она выполняет обязательства по поставкам газа по договорам с иностранными компаниями и только потом может заняться загрузкой ПХГ в Европе.

Полностью используются для прокачки газа в Европу только "Северный поток" и "Турецкий поток". Газопровод "Ямал-Европа" периодически работает в реверсном режиме (поставки газа не из России, а из Германии в Польшу). Украинский маршрут даже после увеличения прокачки газа используется только на 81% от оговоренных в транзитном договоре объемов. Если он вырастет до 100% (109 млн кубометров в день), "Газпром сможет сверх своих обязательств поставить по этому маршруту 2,7 млрд кубометров газа в европейские ПХГ.

Как пояснил замруководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов, в Европе "Газпром" имеет доступ к активной емкости восьми ПХГ в Германии, Австрии, Сербии, Чехии и Нидерландах. И если средний уровень заполнения ПХГ в Европе сейчас составляет чуть более 75%, основные хранилища, используемые "Газпромом", заполнены на 10-31%, уточняет эксперт.

Во многом эти цифры объясняют, почему цены на газ в Европе не упали после увеличения прокачки через Украину и заявления "Газпрома". Но все же некоторое сдерживающее действие увеличение поставок на европейские котировки оказать должно.

Поскольку текущие высокие цены на газ в Европе во многом обусловлены недостаточным уровнем запасов газа в ПХГ и ожиданием дефицита "голубого топлива" в случае наступления затяжных холодов, любые действия "Газпрома", связанные с увеличением экспорта газа в ЕС, положительно повлияют на котировки, считает директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. По ее мнению, конечной цели заполнить свои европейские хранилища на 100% у "Газпрома" нет (такого показателя нет ни у одного ПХГ в ЕС). А довести уровень запасов до комфортного уровня в случае необходимости компания сможет, бронируя дополнительные мощности украинской ГТС.

С точки зрения Колобанова, проблема низкого уровня заполнения ПХГ в целом по Европе будет на протяжении всей зимы давить на цены в сторону повышения. При этом вопрос скорости заполнения хранилищ "Газпромом" будет зависеть прежде всего от погоды, так как отбор газа уже начался - за последний месяц суммарный запас газа в ПХГ Европы сократился на 1,5%.

Особое мнение высказал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он отмечает, что рыночные и погодные факторы не в полной мере объясняют уровни газовых цен на бирже. Особенно в конце сентября - начале октября, когда они выросли до 1950 долларов за тысячу кубометров. Есть вероятность, что эти цены были спровоцированы самими европейцами, чтобы перед климатическим саммитом в Глазго создать экономическую платформу для отказа от газа в среднесрочной перспективе в пользу ВИЭ "любой ценой", считает эксперт.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Компании Нефть и газ Газпром

Главное сегодня

Захарова: Запад запустил кампанию против РФ по обвинению в миграционном кризисе
Минобороны сообщило о работе над новой зенитной ракетной системой
Клишас: Проект закона о системе публичной власти в регионах доработают
Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом
Минцифры предложило оформлять Fan ID на Госуслугах
Названы регионы, где коммунальные услуги подорожают сильнее всего
Могут ли на кассе не принять непонравившиеся купюры