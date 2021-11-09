В Австрии непривитых граждан лишат пособия по безработице

Австрийские власти с 8 ноября серьезно ужесточили меры по борьбе с коронавирусом, Теперь это коснулось и чувствительной социальной сферы. По данным Министерства труда, отныне правило "3П" (привит, переболел и протестирован), действующее на рабочем месте, распространяется и на поиски работы.

"Лица, которые отказываются предоставить подтверждение, согласно "3П", не могут быть трудоустроены и, следовательно, не получат пособие по безработице", - приводит газета Krone слова министра труда Мартина Кохера.

Кроме того, граждане, отказывающиеся искать новую работу из-за "3П", также не имеют права на пособие. Пособие по безработице отменяется на четыре недели, если работа прекращается из-за самого правила "3П".

Оно распространяется также на обучение и собеседования при приеме на работу. Тот, кто не предоставит подтверждение об отсутствии инфекции для посещения тренинга, не получат пособие по безработице за этот день. Отказникам, проходящим обучение в рамках правила "3П", могут отменить пособие по безработице на шесть недель, а в случае повторного нарушения - даже на восемь недель.