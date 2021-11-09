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09.11.2021 19:10
Рубрика: В мире

В центре Неаполя в "больнице для кукол" игрушкам дарят вторую жизнь

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8605)
В центре Неаполя расположено уникальное и почти сказочное место, где дарят вторую жизнь старым и поврежденным временем игрушкам, а также помогают их владельцам вновь окунуться в атмосферу беззаботного детства и предаться дорогим сердцу воспоминаниям.
Тициана Грасси посвятила всю жизнь "лечению" старых кукол на радость их владельцев. Фото: gettyimages Тициана Грасси посвятила всю жизнь "лечению" старых кукол на радость их владельцев. Фото: gettyimages
Тициана Грасси посвятила всю жизнь "лечению" старых кукол на радость их владельцев. Фото: gettyimages
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Московские игрушки стала закупать Европа

В "больницу для кукол", которая была открыта еще в конце XIX века как мастерская игрушек, стекаются со всей Европы письма и сообщения от взрослых и детей, которые мечтают отправить на "лечение" приболевшую игрушку. Есть среди них и те, кто привозят сюда кукол уже умерших родственников, которые по той или иной причине не успели этого сделать сами. Сотрудники этой уникальной структуры гарантируют своим клиентам, что после всех необходимых манипуляций их куклы не умрут, а непременно излечатся от любого, даже самого страшного "недуга". Директором особенной больницы является Тициана Грасси, которая, как ее и предки по отцовской линии, посвятила жизнь этому мастерству. По ее словам, ремонтируя кукол, она и ее коллеги, именующие себя в шутку "алхимиками", помогают людям окунуться в мир фантазий и пережить те же самые эмоции, что и в детстве. Их вклад в свое время отметил бывший мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис, наградив лазарет специальной памятной табличкой "место спасения воспоминаний и драгоценных объектов для города".

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