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09.11.2021 18:57
Рубрика: В мире

В Германии будут официально отмечать 8 марта как государственный праздник

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8605)
В немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания будут официально отмечать 8 марта как государственный праздник. Об этом говорится в проекте 77-страничного соглашения, которое согласовали социал-демократы и "Левые". Они возродят "красно-красную" коалицию, которая уже руководила регионом с 1998 по 2006 год. Ее возглавят две дамы - действующий премьер, социал-демократка Мануэла Швезиг, которая сохранит свой пост, и председатель "Левых" в местном ландтаге Симоне Ольденбург. Они-то и решили напомнить землякам о Международном женском дне.
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Как ни парадоксально, на родине Клары Цеткин его практически не отмечают. Необходимость ввести новый праздник политики формально объяснили тем, что Мекленбург - Передняя Померания отстает от других земель по числу нерабочих дней. В этом году здесь их было всего десять, в то время как в Баварии, Сааре и Баден-Вюртемберге - по двенадцать. "Мы хотим продвигать равноправие в регионе, а 8 марта знаменует собой интернациональную борьбу за равные права женщин и мужчин", - передает суть инициативы газета FAZ. Для бывшей ГДР, к которой относится Мекленбург - Передняя Померания, этот "красный день календаря" не выглядит совсем уж экзотикой. Чего не скажешь об остальной Германии. До сих пор единственной немецкой землей, в которой официально отмечали Международный женский день, был Берлин. Там 8 марта впервые объявили выходным в 2019 году. Инициативу выдвинули социал-демократы в берлинском сенате, их поддержали около 30 тысяч горожан. Государственные учреждения в столице закрылись, а на центральной площади Александерплац состоялась многотысячная демонстрация с призывами "покончить с патриархатом". Кое-где по стране также прошли "феминистские забастовки", митинги беженок и другие акции. Ну а традиции просто так дарить дамам цветы и поздравлять их по гендерному признаку в ФРГ не сложилось.

В мире Европа Германия Празднование 8 Марта

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