В Госдуме прокомментировали причины прекращения выплаты пенсий

Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает условия, при которых Пенсионный фонд России (ПФР) может временно лишить россиян пенсии, на сегодняшний день необходимыми и достаточными. Говоря о том, с какими проблемами граждане обращаются чаще всего, политик назвала несоответствие справок и особенно справок об обучении.

На территории России уже пришли к единой форме справки для обучающихся и получающих пенсию по потере кормильца студентов. "А вот, к сожалению, справки из иностранных образовательных организаций до настоящего времени не отработаны международным сообществом", - объяснила Бессараб в эфире "Дума ТВ", отметив, что каждый раз приходится делать соответствующие запросы в ПФР и восстанавливать право гражданина на получение такой пенсии.

По ее словам, это скорее частные, а не систематические случаи. При этом Светлана Бессараб подчеркнула: когда препятствие для получения пенсии устранено, выплаты возобновляются в самые кратчайшие сроки.

Напомним, ранее ПФР перечислил случаи, когда граждане могут перестать получать пенсию. Так, например, начисление пенсии прекращается, если человек не получает положенную сумму на протяжении шести месяцев. Пенсию также могут перестать платить, если гражданин вовремя не подтвердит инвалидность. Иностранные граждане или лица без гражданства, у которых истек срок действия вида на жительство, также могут перестать получать пенсию. Пенсия по потере кормильца перестает выплачиваться после 18 лет. Но если получатель поступит учиться на очное отделение вуза или колледжа, то он сможет получать такие выплаты до 23 лет.