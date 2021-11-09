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В Instagram появятся платные подписки

Текст:   Виктория Чернышева
09.11.2021,  
21:29
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Instagram планируют сделать платным определенный контент. Об этом сообщил портал Techcrunch.

Инсайдеры заметили тестирование функции, которая будет предлагать просмотр эксклюзивных сториз, которые видны только их создателям.

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Ранее в Instagram заявляли о планах расширить набор инструментов для платных подписок, чтобы дать возможность авторам популярных аккаунтов заработать.

Аналитическая компания Sensor Tower уже подтвердила первые подписки Instagram в приложении App Store. 1 ноября они были добавлены по цене 4,99 доллара, а чуть позже - 0,99 доллара.

Глава Instagram Адам Моссери заявлял в общих чертах о стратегии монетизации компании нынешним летом. Он упомянул несколько инструментов, в числе которых было коммерческое продвижение товаров с партнерским маркетингом, а также прямые платежи за советы, значки, закрытое содержание или подписки.

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