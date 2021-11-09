В МЧС рассказали о росте пожаров за прошедшие длинные выходные

В МЧС РФ рассказали о причинах пожаров в праздничные и выходные дни. По данным директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева, на причины пожаров влияют низкие температуры, ветхость жилья, алкоголь и оставление детей без присмотра. Пик гибели людей при пожарах приходится на праздничные и выходные дни, потому что эти факторы усиливают друг друга. По данным Еникеева, этот рост за праздники составил 19 процентов.

"В целом в осенне-зимний период количество пожаров в зданиях и сооружениях вырастает в два раза, количество погибших на этих пожарах людей вырастает в 2,5 раза по сравнению с летне-весенним периодом", - сказал Еникеев на пресс-конференции в РИА Новости.

72 процента пожаров происходит именно в жилье. За прошедшие длинные выходные большинство людей погибли в жилых домах или квартирах - 92 процентов от общего числа погибших. Из них 35-38 процентов жили в частных домах или бараках.