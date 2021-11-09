В МИД РФ назвали ложью заявления о "гибридных операциях Минска"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, выступая в эфире телеканала "Россия 1", что сообщения о том, будто бы ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе является "гибридной операцией" Минска - ложь.

По словам дипломата, сначала появились "массированные публикации и комментарии как журналистов, так и политологов, и, что удивительно, официальных лиц того самого коллективного Запада, которые впрямую начали обвинять нашу страну в том, что мы стоим за этой, как они считают, некой гибридной операцией".

Однако, подчеркнула Захарова, "не надо делать вид, что это некая гибридная операция, которую проводит президент Беларуси при якобы каких-то там поддержках, что это случайность, что это вырванная из контекста череда событий... Делать вид не надо. Это неправда. Это ложь".