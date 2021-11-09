В Минэнерго подтвердили соглашение России и Беларуси о ценах на газ

Россия и Беларусь внесли изменения и продлили еще на год действие Соглашения о порядке формирования цены на природный газ. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго России.

Протокол подписали главы Минэнерго двух стран Николай Шульгинов и Виктор Каранкевич.

Благодаря подписанному документу поставки российского газа в Беларусь продолжатся в 2022 году. Цена на газ будет установлена до 31 декабря 2022 года. По словам Шульгинова, продолжение поставок позволит сформировать условия для осуществления новых крупных совместных проектов России и Беларуси.

В Минэнерго России подчеркнули, что между странами продолжается плотная работа по формированию основ общих энергетических рынков двух стран, уже подписаны и действуют Союзные программы.

Ранее в сообщении минэнерго Беларуси было указано, что конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в совместном документе, исходя из условий 2021 года.