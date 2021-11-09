В картотеку включено более четырех десятков блюд: каши, супы, пюре, кисели и т.д. Есть блюда с повышенной и пониженной калорийностью. В состав большинства блюд входят сухая белковая композитная смесь (порошок на основе соевого или молочного белка) и/или витаминно-минеральный комплекс.
"Многие клинические исследования показывают недостаточную обеспеченность пациентов как с неинфекционными, так и с инфекционными заболеваниями белком, витаминами и минеральными веществами. При большинстве заболеваний потребность в этих эссенциальных веществах и нутриентах существенно возрастает", - говорится в предисловии к картотеке.
Как пояснил "РГ" заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, эти рекомендации для специалистов по диетологии очень ждали в регионах. "Их применение позволяет сделать питание в медорганизациях более сбалансированным и разнообразным. Готовились рецепты Институтом питания под руководством главного специалиста по этой проблематике академика РАН Виктора Тутельяна", - добавил замминистра.
Роспотребнадзор не советует особо мудрить с различными диетами, поскольку главное правило здорового питания простое: сколько человек получил энергии с пищей, столько и должен потратить. А в подборе конкретных продуктов следует учитывать состояние здоровья и при наличии заболеваний согласовать рацион с врачом-диетологом.
Принципы здорового и сбалансированного питания для людей разного состояния здоровья был разработан в Советском Союзе еще в 30-е годы ХХ века. Были разработаны специальные диетические столы, которые и сейчас не потеряли своей актуальности. И блюда из них вполне можно готовить и в домашних условиях. Так, например, при язве желудка рекомендуются протертые супы, блюда, приготовленные на пару или сваренные. При гастрите необходимо хорошо измельчать всю пищу.
При ожирении суточное потребление калорий не должно превышать 1600-1700 ккал, ограничивается потребление соли.
При заболеваниях сердца и сосудов предлагаются вегетарианские супы с крупами, картофелем, овощами, свекольник, молочные и фруктовые супы, отварные или запеченные овощи, нежирные мясо и рыбу, свежие фрукты и ягоды, молоко и молочные продукты, но сметану, сливки и сыр нужно ограничить. Не рекомендуются жирные мясо и рыба, утка, гусь, копчености, колбасы, икра, консервы, бобовые, маринады и соленья, редька, щавель, шпинат, грибы, лук, редис, чеснок, изделия из слоеного и сдобного теста, свежий хлеб, оладьи, блины, кофе, какао и шоколад.
Если пациент страдает заболеванием нервной системы, то стоит увеличить потребление продуктов, насыщенных фосфорными солями, - это молочные, печень, бобовые. Нежирные мясо и рыба, овощи, фрукты и ягоды, а также подсушенный хлеб, сухофрукты, мед, варенье, зефир, пастила. Запрещены жирные мясо, рыба и бульоны, пряности, какао и шоколад, крепкий чай и кофе.