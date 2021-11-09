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Рубрика: Власть

Здоровье на тарелке

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Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Спецвыпуск № 254(8605)
Минздрав России разослал в регионы картотеку блюд диетического лечебного питания оптимизированного состава с включением специализированных пищевых продуктов диетического лечебного и диетического профилактического питания.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В картотеку включено более четырех десятков блюд: каши, супы, пюре, кисели и т.д. Есть блюда с повышенной и пониженной калорийностью. В состав большинства блюд входят сухая белковая композитная смесь (порошок на основе соевого или молочного белка) и/или витаминно-минеральный комплекс.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
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"Многие клинические исследования показывают недостаточную обеспеченность пациентов как с неинфекционными, так и с инфекционными заболеваниями белком, витаминами и минеральными веществами. При большинстве заболеваний потребность в этих эссенциальных веществах и нутриентах существенно возрастает", - говорится в предисловии к картотеке.

Как пояснил "РГ" заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, эти рекомендации для специалистов по диетологии очень ждали в регионах. "Их применение позволяет сделать питание в медорганизациях более сбалансированным и разнообразным. Готовились рецепты Институтом питания под руководством главного специалиста по этой проблематике академика РАН Виктора Тутельяна", - добавил замминистра.

Роспотребнадзор не советует особо мудрить с различными диетами, поскольку главное правило здорового питания простое: сколько человек получил энергии с пищей, столько и должен потратить. А в подборе конкретных продуктов следует учитывать состояние здоровья и при наличии заболеваний согласовать рацион с врачом-диетологом.

Принципы здорового и сбалансированного питания для людей разного состояния здоровья был разработан в Советском Союзе еще в 30-е годы ХХ века. Были разработаны специальные диетические столы, которые и сейчас не потеряли своей актуальности. И блюда из них вполне можно готовить и в домашних условиях. Так, например, при язве желудка рекомендуются протертые супы, блюда, приготовленные на пару или сваренные. При гастрите необходимо хорошо измельчать всю пищу.

При большинстве заболеваний потребность в незаменимых веществах и различных нутриентах существенно возрастает

При ожирении суточное потребление калорий не должно превышать 1600-1700 ккал, ограничивается потребление соли.

Фото: REUTERS
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При заболеваниях сердца и сосудов предлагаются вегетарианские супы с крупами, картофелем, овощами, свекольник, молочные и фруктовые супы, отварные или запеченные овощи, нежирные мясо и рыбу, свежие фрукты и ягоды, молоко и молочные продукты, но сметану, сливки и сыр нужно ограничить. Не рекомендуются жирные мясо и рыба, утка, гусь, копчености, колбасы, икра, консервы, бобовые, маринады и соленья, редька, щавель, шпинат, грибы, лук, редис, чеснок, изделия из слоеного и сдобного теста, свежий хлеб, оладьи, блины, кофе, какао и шоколад.

Если пациент страдает заболеванием нервной системы, то стоит увеличить потребление продуктов, насыщенных фосфорными солями, - это молочные, печень, бобовые. Нежирные мясо и рыба, овощи, фрукты и ягоды, а также подсушенный хлеб, сухофрукты, мед, варенье, зефир, пастила. Запрещены жирные мясо, рыба и бульоны, пряности, какао и шоколад, крепкий чай и кофе.

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