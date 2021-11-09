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09.11.2021 16:03
Рубрика: Культура

В новом сезоне шоу "Две звезды" знаменитости споют вместе со своими детьми

Текст: Сусанна Альперина

Первый канал запускает новое шоу "Две звезды. Отцы и дети", в котором будут состязаться семейные дуэты. Эфир - 21 ноября в 17:35. Мама и сын, отец и дочь - известные артисты покажут, на что они способны, если они поют вместе.

Фото: Михаил Визель
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Участники программы "Две звезды. Отцы и дети": Наташа Королева и ее сын Архип, Олег и Родион Газмановы, Михаил и Эммануэль Турецкие, солист группы "Сябры" Анатолий Ярмоленко и его дочь Алеся, Александр Малинин и его сын - Никита, Сергей Трофимов и его дочь - Лиза, Варвара и ее сын Ярослав, Александр Маршал и его сын Артем, Таисия Повалий и ее сын Денис. Ведущие проекта - Дмитрий Нагиев и Жанна Бадоева. В первом выпуске программы участники споют дуэтом с детьми свои самые известные песни. Оценят номера члены жюри - отец двойняшек Максим Галкин, мать троих детей Валерия, а также родители сына Елисея - Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова. Пока что о шоу также известно, что "Две звезды" - первый проект, где Олег Газманов впервые за много лет споет на английском и не сделает ни одного сальто, а Наташа Королева вместе с сыном Архипом выйдут на сцену, в костюмах водолазов.

Прямая речь

Жанна Бадоева: "На этом проекте для меня все в новинку, я абсолютно в новой роли. Общаться с таким количеством звезд в неформальной обстановке - это очень здорово…. Когда папы поют со своими дочерьми или мамы со своими сыновьями - это очень трогательно, песни звучат совершенно по-другому и приобретают какое-то новое прочтение…. Вся группа поддержки наших звезд - молодцы. Очень сильно переживали за своих: и танцевали, и пели, и рассказывали удивительные истории. Но Лариса Рубальская, которая была в группе поддержки Александра Малинина, затмила всех. Она - потрясающая, мне было очень интересно с ней пообщаться. А то, что она смотрит мою программу каждое воскресенье - безумно приятно".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Фото

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