В Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" год завершится международным научно-практическим форумом "Российская неделя здравоохранения-2021".

О том, каким этот непростой год был для главной выставочной площадки страны, "РГ" рассказал генеральный директор "Экспоцентра" Алексей Вялкин.

Алексей Григорьевич, 2021 год объявлен Годом науки и технологий. Какие выставки были продиктованы его программой?

Алексей Вялкин: В официальный план основных мероприятий Года науки и технологий вошли такие масштабные выставочно-конгрессные проекты "Экспоцентра", как прошедшая в июне "Российская неделя высоких технологий", в октябре - "Российская промышленная неделя" и предстоящая в декабре "Российская неделя здравоохранения". Все они также включены в учрежденный несколько лет назад Комитетом Госдумы по науке и высшему образованию, ТПП РФ и "Экспоцентром" проект "Наука, Технологии, Инновации - Экспо". Этот проект стал постоянной платформой по содействию реализации госпрограмм в области науки и техники, образования, цифровой экономики, промышленности, энергетики, по продвижению высокотехнологичной продукции отечественных производителей, развитию инновационных предприятий через активное участие в выставочной деятельности. Все собственные выставки "Экспоцентра" связаны с демонстрацией и популяризацией научно-технических разработок, инновационных технологий, передовых идей и органично вписываются в программу Года.

Какие из них оказались наиболее интересными?

Алексей Вялкин: В этом году прошли такие отраслевые мегафорумы, как выставки "Российской недели текстильной и легкой промышленности", "Российской строительной недели", международная выставка возобновляемой энергетики и электротранспорта RENWEX, такие ведущие международные отраслевые смотры, как "Нефтегаз", "Металлообработка", "Электро", "Агропродмаш", только что завершившаяся международная выставка химической промышленности и науки "Химия" и другие.

Приведу в пример международную специализированную выставку "Фотоника. Мир лазеров и оптики", которую "Экспоцентр" ежегодно проводит совместно с Лазерной ассоциацией (ЛАС). "Фотоника" играет незаменимую роль как бизнес-площадка, особенно для малых инновационных предприятий, до 80 процентов всех заказов они получают благодаря договоренностям на выставке.

В официальный план основных мероприятий Года науки и технологий вошли масштабные выставочно-конгрессные проекты "Экспоцентра"

Что нового вы внедрили в организацию выставок и конгрессов?

Алексей Вялкин: Масштабные выставки - эффективный маркетинговый инструмент. Фото: Пресс-служба ЦВК "Экспоцентр"

Алексей Вялкин: Наш принципиально новый подход к организации выставок состоит в том, что не следует ограничиваться их делением на В2В (бизнес-бизнес) и В2С (бизнес-потребитель). Необходимо оценивать выставочные проекты и с точки зрения их инвестиционного потенциала - в формате B2i (бизнес-инвестиции). Выставки - это эффективный инструмент привлечения реальных средств в развитие бизнеса. Для этого мы предлагаем экспонентам проводить презентации инвестиционных и инновационных проектов. Это дает возможность приглашать на мероприятия целевую аудиторию инвесторов. У нас есть уже определенные наработки для эффективной реализации подхода B2i.

Так, на выставке "Химия" мы создали Startup ChemZone, позволяющую малым инновационным предприятиям демонстрировать перспективные изобретения и проекты широкому кругу потенциальных инвесторов. На выставке "Металлообработка" мы с коллегами из Сколково также сформировали "стартап-зону" для разработчиков в области аддитивных технологий и Индустрии 4.0.

Можно ли оценить объемы проведенной в этом году работы в цифрах?

Алексей Вялкин: Несмотря на сложности периода пандемии, первое полугодие было для "Экспоцентра" вполне позитивным. Посещаемость, разумеется, с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований растет. И это неудивительно: и посетители, и экспоненты выставок соскучились по очным встречам, их невозможно заменить виртуальным общением. С января по сентябрь в ЦВК прошли 55 выставок, в том числе 16, организованных "Экспоцентром", и 39 гостевых, а также 409 конгрессных мероприятий.

По сравнению с тем же периодом 2020 года количество выставок выросло почти в четыре раза, конгрессных мероприятий - в три. Число экспонентов увеличилось на 90 процентов - до 12 345 компаний, посетителей - в 2,4 раза, более чем до 565 тысяч. Экспозиционная площадь выросла на 89 процентов - до 236 тысяч кв. метров.

О коммерческой отдаче говорят исследования независимых маркетинговых компаний. К примеру, в выставке "Металлообработка-2021" приняли участие 712 компаний из 27 стран, ее посетили 31 298 человек. Результаты опросов показывают, что на выставке за один час происходит около 11 деловых контактов на стенде участника, и примерно каждый десятый контакт приводит к договоренностям о сделке.

Как повлияла пандемия на организацию выставок и мероприятий и на их посещение?

Алексей Вялкин: Выставочная индустрия вместе со всеми понесла ощутимые финансовые потери, но в то же время продемонстрировала свою эффективность как универсальный маркетинговый инструмент. В сложившихся условиях активизировались цифровые преобразования, широкое распространение получают гибридные формы в сочетании онлайн и офлайн. Но, повторюсь, цифровые коммуникации не могут полноценно заменить живое общение.

Поэтому мы существенно расширили круг деловых встреч - конференций, форумов, семинаров, "круглых столов", сопровождающих каждую выставку. Гибридный формат позволяет и спикерам, и делегатам находиться как на площадке мероприятия, так и в режиме онлайн. Мы оснастили свои конгрессные площади новейшим техническим оборудованием и открыли в "Экспоцентре" современную студию для проведения онлайн-мероприятий любого масштаба. Но не менее важна и другая часть работы. Отраслевые выставки имеют средний цикл один год. То есть уже во время одной выставки мы начинаем подготовку к следующей. А если в силу ограничительных мер этот цикл вынужденно увеличивается, то постоянные коммуникации приобретают особое значение.

В течение года сотрудники управления собственных выставок проводят профильные семинары, выступают соорганизаторами тематических конференций, входят в состав рабочих групп профессиональных ассоциаций, организуют постоянные "клубные" форматы общения на площадке выставки.

Сейчас общая эпидемическая ситуация вновь ухудшается. Но мы к этому готовы, поскольку приобрели опыт работы в сложных условиях. Особо хочу отметить, что "Экспоцентр" делает все, чтобы пребывание на площадке выставочного комплекса было безопасным для экспонентов и посетителей. Строго соблюдаются все требования Роспотребнадзора: бесконтактные сервисы, разведение потоков посетителей, увеличение проходов между стендами, соблюдение нормативов по вместимости конгрессных залов, дезинфекция помещений и вентиляционного оборудования и т.д.

"Российская неделя здравоохранения" по традиции завершает год работы "Экспоцентра". Чем она будет отличаться в этом году?

Алексей Вялкин: В прошлом году из-за ограничительных мер мы не смогли провести ее офлайн, и это стало известно всего за три недели до открытия. Было принято решение провести деловую программу в онлайне. В нее было включено около 30 крупных мероприятий. Нам удалось привлечь к участию 15,5 тысячи профессионалов не только из всех регионов России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Это не принесло коммерческих результатов, но сохранило лояльность старых и привлекло новых партнеров, что высоко оценили участники.

В нынешнем году надеемся на полноформатное проведение "Российской недели здравоохранения-2021". Это самый масштабный проект в области медицины и охраны здоровья, охватывающий практически всю отрасль: производство оборудования, науку и практическую медицину. В рамках недели пройдут 30-я юбилейная международная выставка медицинской техники, изделий медицинского назначения и расходных материалов; средств реабилитации и профилактики; эстетической медицины, фармацевтики и товаров для здорового образа жизни; медицинских и оздоровительных услуг, технологий оздоровления и лечения в России и за рубежом, а также мероприятия обширной деловой программы - тематические форумы, конференции, "круглые столы".

А какие новинки ждут участников и посетителей?

Алексей Вялкин: Одно из новых событий деловой программы недели связано с тем, что "Экспоцентр" всегда был стартовой площадкой для талантливой молодежи. В этом году совместно с Международным фондом развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова мы впервые проводим форум "Медицина молодая". Главной задачей является поддержка талантливой молодежи - будущих врачей и ученых, которым предстоит реализовать свой потенциал в ближайшие годы.