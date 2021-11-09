В Подмосковье гадалка обманула женщину на 2 миллиона рублей

Мошенница размещала на улицах населенных пунктов Подмосковья объявления об оказании ею платных дистанционных услуг по снятию порчи и гаданию на картах.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что одной из клиенток аферистки стала жительница городского округа Руза. В течение пяти месяцев женщина переводила деньги гадалке на банковскую карту за якобы оказываемые ей магические ритуалы. Для того, чтобы расплатиться с мошенницей, женщине пришлось даже взять кредит в банке на сумму свыше миллиона рублей, а также отдать золотые украшения. Общий ущерб составил более 2 миллионов рублей. Поняв, что гадания не приносят пользы, женщина обратилась в отдел полиции.

Полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали 32-летнюю уроженку Москвы на съемной квартире в Балашихе. При обыске обнаружены различные амулеты, бланки объявлений об оказании оккультных услуг, золотые украшения, деньги, банковские карты, мобильные телефоны, и совсем не магические предметы - травматический пистолет и муляж автомата Калашникова.

С задержанной взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.