В России появится единая коллекция бактерий и вирусов

С 1 июля 2022 года будет создан и начнет пополняться национальный каталог коллекционных штаммов различных микроорганизмов и вирусов. Также будут создаваться, пополняться и вестись коллекции патогенных бактерий и вирусов. Такое постановление приняло правительство РФ.

Коллекции могут быть государственными, исследовательскими и рабочими. Список государственных будет утверждать правительство страны. Предусмотрена и система дублирования коллекционных фондов.

В начале октября совет министров принял постановление о правилах создания, пополнения и ведения коллекций патогенных микроорганизмов и вирусов. А ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости создания каталога штаммов вирусов и бактерий, которые несут угрозу человечеству. Это будет "единая, постоянно обновляющаяся база данных всех видов бактерий и вирусов, которые способны вызвать заболевания у человека, животных или растений", подчеркнул глава правительства. Такой каталог как раз и будет пополняться информацией из различных коллекций бактерий и вирусов.

Государственные коллекции патогенов будут делиться на три категории по степени опасности сохраняемых возбудителей и объемам коллекционных фондов.

Сейчас существует государственная коллекция микроорганизмов. Ее фонд насчитывает более 2200 объектов хранения и является уникальным. Наибольшую ценность представляют коллекции микроба сибирской язвы, возбудителей эмерджентных (появляющихся внезапно. - Прим. ред.), карантинных и экзотических инфекций животных. Это, например, возбудители листериоза, африканской и классической чумы свиней, африканской чумы лошадей, лихорадки долины Рифт, оспы и чумы мелких жвачных, бешенства и др.

На основе коллекций микробов ученые могут создавать диагностикумы для их выявления, препарат для лечения, а также профилактические вакцины

Зачем нужны такие коллекции вирусов? Как поясняет руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций Научного центра "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов, любая коллекция вирусов нужна для того, чтобы эти вирусы изучать. И на основе изучения создавать диагностические средства для их выявления, препараты, которые будут лечить последствия заражения инфекциями, а также вакцины, которые встанут преградой на пути проникновения вирусов в живые организмы. "Поэтому нужно обязательно иметь коллекцию вирусов, которая всегда под рукой у исследователей и с которой можно проводить эксперименты как на клеточных культурах, так и in vitro (в пробирке), на лабораторных животных, тестировать различные диагностические средства, противовирусные препараты на вирусах, - подчеркивает Александр Семенов. - Все это необходимо исследовать именно на цельных вирусах, которые содержатся в коллекции, где бережно хранятся, выделены либо от заболевших людей, либо из объектов окружающей среды. Поэтому государственная коллекция вирусов существует в каждой более или менее крупной стране".

Ведение общего каталога еще больше упростит задачи ученых. Ведь он призван аккумулировать все данные из коллекций, важно лишь пополнять его. Тем более что пандемия коронавируса - явно не последняя угроза человечеству. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, новые эпидемии неизбежны. И Россия к этому готовится. Уже в ближайшее время ученые научатся расшифровывать любые инфекции за 24 часа, а создавать новые вакцины за четыре месяца, спрогнозировала будущее глава Роспотребнадзора.