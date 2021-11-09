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09.11.2021 20:20
Рубрика: Общество

Микробы на хранении

В России появится единая коллекция бактерий и вирусов
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Спецвыпуск № 254(8605)
С 1 июля 2022 года будет создан и начнет пополняться национальный каталог коллекционных штаммов различных микроорганизмов и вирусов. Также будут создаваться, пополняться и вестись коллекции патогенных бактерий и вирусов. Такое постановление приняло правительство РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Коллекции могут быть государственными, исследовательскими и рабочими. Список государственных будет утверждать правительство страны. Предусмотрена и система дублирования коллекционных фондов.

Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ
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В начале октября совет министров принял постановление о правилах создания, пополнения и ведения коллекций патогенных микроорганизмов и вирусов. А ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости создания каталога штаммов вирусов и бактерий, которые несут угрозу человечеству. Это будет "единая, постоянно обновляющаяся база данных всех видов бактерий и вирусов, которые способны вызвать заболевания у человека, животных или растений", подчеркнул глава правительства. Такой каталог как раз и будет пополняться информацией из различных коллекций бактерий и вирусов.

Государственные коллекции патогенов будут делиться на три категории по степени опасности сохраняемых возбудителей и объемам коллекционных фондов.

Сейчас существует государственная коллекция микроорганизмов. Ее фонд насчитывает более 2200 объектов хранения и является уникальным. Наибольшую ценность представляют коллекции микроба сибирской язвы, возбудителей эмерджентных (появляющихся внезапно. - Прим. ред.), карантинных и экзотических инфекций животных. Это, например, возбудители листериоза, африканской и классической чумы свиней, африканской чумы лошадей, лихорадки долины Рифт, оспы и чумы мелких жвачных, бешенства и др.

На основе коллекций микробов ученые могут создавать диагностикумы для их выявления, препарат для лечения, а также профилактические вакцины

Зачем нужны такие коллекции вирусов? Как поясняет руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций Научного центра "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов, любая коллекция вирусов нужна для того, чтобы эти вирусы изучать. И на основе изучения создавать диагностические средства для их выявления, препараты, которые будут лечить последствия заражения инфекциями, а также вакцины, которые встанут преградой на пути проникновения вирусов в живые организмы. "Поэтому нужно обязательно иметь коллекцию вирусов, которая всегда под рукой у исследователей и с которой можно проводить эксперименты как на клеточных культурах, так и in vitro (в пробирке), на лабораторных животных, тестировать различные диагностические средства, противовирусные препараты на вирусах, - подчеркивает Александр Семенов. - Все это необходимо исследовать именно на цельных вирусах, которые содержатся в коллекции, где бережно хранятся, выделены либо от заболевших людей, либо из объектов окружающей среды. Поэтому государственная коллекция вирусов существует в каждой более или менее крупной стране".

Фото: pixabay.com
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Ведение общего каталога еще больше упростит задачи ученых. Ведь он призван аккумулировать все данные из коллекций, важно лишь пополнять его. Тем более что пандемия коронавируса - явно не последняя угроза человечеству. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, новые эпидемии неизбежны. И Россия к этому готовится. Уже в ближайшее время ученые научатся расшифровывать любые инфекции за 24 часа, а создавать новые вакцины за четыре месяца, спрогнозировала будущее глава Роспотребнадзора.

Общество Наука

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