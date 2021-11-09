В России продлили механизм поддержки строительной отрасли

Механизм, который позволяет компенсировать застройщикам подорожание строительных материалов, теперь распространяется на госконтракты, заключенные до октября 2021 года. Вступило в силу постановление правительства о продлении действия этого инструмента поддержки стройотрасли.

Постановление распространяется на контракты по строительству, ремонту, реконструкции, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, заключенных в рамках закона о госзакупках. Мера поддержки, позволяющая подрядчикам по согласованию с заказчиками увеличивать цену госконтрактов в пределах 30%, появилась в августе 2021 года. Однако до сих пор такая возможность распространялась на контракты, заключенные до июля нынешнего года.

Кроме того, расширился перечень госзаказчиков, цены контрактов которых могут быть изменены с использованием этого механизма. В списке теперь более 20 министерств и ведомств - это почти вдвое больше, чем раньше.

Также Минстроем разработан законопроект, которым предполагается установить возможность внесения изменений из-за роста цен в контракт по строительству, реконструкции, капремонту, сносу объекта или сохранению объектов культурного наследия, заключенный на срок менее года. Подорожание стройматериалов привело к увеличению стоимости контрактов в среднем на 15-20%, отмечается в пояснительной записке к документу. Однако пока в законодательстве предусмотрена возможность изменения цены из-за наступления независящих от сторон обстоятельств, только для более длительных госконтрактов - сроком более года. В связи с этим 29,4 тыс. строительных компаний, заключивших 65,6 тыс. госконтрактов сроком менее года на 874,4 млрд рублей, не смогут компенсировать убытки по ним, отмечают в Минстрое. А это примерно 175 млрд рублей (в среднем 2,7 млн рублей на одну строительную компанию).

В целом строительные компании при сохранении нынешнего порядка не получат поддержку от государства на сумму около 475 млрд рублей. Более 20% строительных компаний попадают под риск банкротства, что, в свою очередь, повлечет увеличение количества недостроев.