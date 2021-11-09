В Совфеде настаивают на разработке федеральной программы по детским лагерям

Необходимо разработать федеральную программу по ремонту и строительству детских оздоровительных лагерей, считает заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

"Мы говорим о создании современной инфраструктуры [детских оздоровительных лагерей], это серьезная тема. Поэтому ставите ли вы вопрос о появлении или разработке такой программы? Если нет, то мы сегодня эту позицию сформируем, потому что понимаем, что все как-то разбросано. Работа проводится большая, мы ее и ценим, и видим, и понимаем, что это трудно, особенно в условиях ковида, но проблему надо решать. Поэтому речь должна идти о программе", - обратилась Карелова к представителю Минпросвещения Наталии Наумовой на заседании комитета Совфеда по соцполитике.

Сенатор Ольга Хохлова привела в пример федеральные программы по строительству детских садов и школ. "Мы, конечно, предлагаем министерству выступить с этой инициативой - разработать федеральную программу, - а мы подключимся, будем помогать", - добавила она.