В США рэперу грозят многомиллионные иски после гибели людей на его шоу

Затяжные судебные разбирательства грозят американскому рэперу Трэвису Скотту и организаторам его концерта в Хьюстоне (штат Техас), где из-за давки погибли 8 человек. Около трех десятков гостей попали в госпиталь и еще более 300 получили травмы. Все погибшие - подростки и молодежь в возрасте от 14 до 27 лет. Такого числа жертв из-за хаоса на концерте Америка не видела с 1979 года, когда на шоу в штате Огайо погибли 11 человек.

По данным издания USA Today, пострадавшие уже подали 17 исков в суд техасского округа Харрис. Истцы настаивают, что трагедию можно было предсказать и предотвратить, но певец и его промоутеры не справились с обеспечением безопасности гостей. Авторы исков уверены, что давка на мероприятии стала результатом жадности организаторов, которые стремились "получить прибыль за счет здоровья и безопасности посетителей". Более того, как указывает в своем иске пострадавший Мануэль Соуза, организаторы мероприятия по сути "поддерживали проявления насилия". Адвокат другого получившего травмы в давке Томас Генри заявил журналистам: "Артисты и организаторы были в курсе не только о разгоряченной толпе, но и о том, что кто-то погиб и пострадал. И, тем не менее, они решили поставить свою прибыль выше интересов посетителей, и смертоносный концерт продолжался". Сам Скотт даже когда увидел кареты "скорой помощи" не сразу осознал серьезность происходящего. Хотя посетители мешали медикам добраться до пострадавших, рэпер почти не реагировал на это и продолжил выступать еще примерно полчаса.

Напомним, трагедия разыгралась в парке Хьюстона в ходе церемонии открытия двухдневного музыкального шоу Astroworld Festival, на котором собрались около 50 тысяч человек. Толпа хлынула к сцене, когда на ней запустили обратный отсчет до выхода самого Скотта, организующего это шоу с 2018 года. По сообщениям многочисленных свидетелей, в этот момент уже были очевидны проблемы с безопасностью - разгоряченных ожиданием гостей никто даже не пытался контролировать. "Это был полный хаос", - рассказал телеканалу CNN один из посетителей, по чьим словам плотность толпы была такова, что людям ростом поменьше было трудно даже вдохнуть.

Началась давка, которую усугубила паника. Некоторые посетители теряли сознание, падали, а "скорые" и медики с трудом пробирались к пострадавшим. Особо буйные забирались на крыши "скорых". Выбравшиеся из хаоса просили о помощи и требовали остановить шоу, но охрана и организаторы отреагировали далеко не сразу. Спустя некоторое время концерт все же остановили, а второй день фестиваля отменили.

Организаторы фестиваля уже заявили, что полностью вернут деньги за билеты всем гостям, а также собираются сформировать фонд для медицинской и психологической помощи пострадавшим. Рэпер также пообещал покрыть расходы на похороны погибших. Но этого, вероятно, будет недостаточно. В поданных исках фигурируют требования компенсаций в миллионы долларов.

Полиция пока продолжает расследование случившегося. Глава полиции Хьюстона Трой Файнер заявил, что перед концертом обращал внимание рэпера на вопросы безопасности и призывал решать их с правохранителями, а также быть аккуратнее с сообщениями рэпера и его команды в соцсетях о концерте. Полиция также расследует сообщения о применении наркотиков на мероприятии. В частности, один из охранников во время концерта получил от неустановленного лица укол в шею с дозой наркотического средства.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер со своей стороны сообщил телеканалу CNN, что власти города ведут свое собственное разбирательство, которое растянется на несколько недель.

Скотт, многократный номинант премии "Грэмми", во всю извиняется перед ополчившимися на него поклонниками, которые критикуют его в соцсетях за наплевательское отношение к их безопасности. Рэпер заявляет о глубокой скорби в связи с произошедшим. "Я абсолютно раздавлен тем, что произошло той ночью", - написал он в своем "Твиттер", добавив, что полностью сотрудничает со следствием. Но многие фанаты не верят в его искренность после того, как рэпер продолжал выступать, глядя на давку.

Между тем, как отмечает USA Today, концерты Скотта славятся буйным поведением толпы, а самого исполнителя в 2015 и 2017 годах даже задерживали за разжигание беспорядков на его шоу. В обоих случаях он признал себя виновным.