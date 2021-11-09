В столичном метро появилась реклама против домашнего насилия

В столичном метро появилась социальная реклама, осуждающая домашнее насилие. Так авторы идеи хотят помочь женщинам и еще раз напомнить всем окружающим, что такая проблема действительно существует.

Проект под общим названием "Мысли по-новому" запустили два московских департамента: труда и социальной защиты населения и транспорта. На плакатах, которые можно увидеть в столичной подземке, крупными буквами написаны устоявшиеся в обществе фразы. Правда, они перефразированы и исправлены красным цветом. После этого всем знакомые расхожие фразы заиграли другими красками: "Бьет - значит не любит", "Стерпится - разлюбится", "Милые бранятся - уже не тешатся". По задумке авторов проекта, такой подход поможет увидеть в клишированных высказываниях новый смысл и задуматься о том, что терпеть насилие ни в коем случае нельзя. Напомним, согласно мировой статистике, домашнему насилию хотя бы раз в жизни подвегалась каждая вторая женщина. А каждая пятая подвергается постоянно.

На каждом плакате, кстати, размещен QR-код, ведущий на сайт Кризисного центра помощи женщинам и детям - krizis-centr.ru. Почти за восемь лет, что работает центр, помощь там получили более двух тысяч женщин и детей, оказавшихся в трудной ситуации. В пандемию в Москве, по разным данным, случаев домашнего насилия стало больше. Держать в себе проблемы психологи не советуют. Поэтому будет не лишним запомнить номера "телефона доверия": 8 499 977 20 10 и 8 499 492 46 89. Позвонить туда можно в любой день, кроме воскресенья, с 9.00 до 20.00.

По словам психолога Ксении Аверс, многие по-прежнему считают, что домашнее насилие - это норма. С этими проблемами редко кто обращается к психологам и психотерапевтам. Многие даже не рассказывают близким и друзьям. "В обществе существует стереотип, что женщина сама виновата в том, что подвергается насилию. Признаться, что тебя бьют, подвергают насилию или абьюзу, значит, ты какая-то не такая, сама спровоцировала и этого достойна, - объяснила "РГ" она. - К домашним проблемам добавляется низкая оценка и неуважение общества". Обычно женщины, отмечает Ксения, сознаются уже тогда, когда ситуация осталась в прошлом, например, развелись с партнером. "Социальная реклама, если она транслирует идею о том, что женщины не виноваты, и так не должно быть, может сыграть свою роль, и они хотя бы начнут об этом рассказывать", - подчеркивает Аверс.

Нейропсихолог Елена Данилова тоже считает, что говорить о проблеме обязательно нужно. Важно сообщать и о том, где можно получить помощь.

В пандемию случаев домашнего насилия стало больше. Держать в себе такие проблемы психологи не советуют

- Проблема домашнего насилия существует, и как бы ее ни называли и ни замалчивали, женщинам в ущемленном состоянии необходимо помнить, что терпеть и мириться с неподобающим отношением нет необходимости, более того, это часто опасно, - говорит Данилова. - Как правило, именно веры в то, что может быть по-другому, женщинам не хватает, и задача кризисных центров эту веру вселить, помочь осознать свою ценность и право на счастливую жизнь.