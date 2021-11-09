В столичном метро появилась реклама против домашнего насилия

Новости

В Госдуме прокомментировали причины прекращения выплаты пенсий 02:15
Песков заявил о готовности России к переговорам в "нормандском формате" 01:37
НАСА сообщило о приближении к Земле астероида 4660 Nereus 01:17
Песков оценил вероятность встречи Путина и Байдена до конца года 00:53
Власти Грузии прокомментировали перевод Саакашвили в больницу 00:34
Байден заявил об успехах в борьбе с киберпреступностью 00:13
75-летний актер Талашко уволился из вуза после обвинений в харассменте 08.11.2021
Соединенные Штаты ввели санкции против криптобанка Chatex 08.11.2021
В Беларуси отреагировали на закрытие КПП в Польше 08.11.2021
Сирийские средства ПВО отразили воздушную атаку в провинции Хомс 08.11.2021
Минюст включил адвоката Ивана Павлова в список СМИ-иноагентов 08.11.2021
Банановая диета оказалась эффективна при похудении 08.11.2021
Синод РПЦ расширил полномочия патриарха Московского и всея Руси 08.11.2021
Минобороны: 1 633 военных с COVID-19 находятся под наблюдением врачей 08.11.2021
Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского 08.11.2021
На польско-белорусской границе раздались выстрелы 08.11.2021
Педиатр назвала симптомы COVID-19 у детей 08.11.2021
В ПФР рассказали, кто может претендовать на досрочную пенсию 08.11.2021
Воронежские власти ввели QR-доступ во все публичные места 08.11.2021
Минфин предложил запретить вывоз лома драгоценных металлов из России 08.11.2021
Число беженцев на польской границе достигло двух тысяч человек 08.11.2021
Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете 08.11.2021
Львова-Белова предложила ввести интернет-помощь для борьбы с кибербуллингом 08.11.2021
Власти Москвы предупредили о снегопаде в ночь на вторник 08.11.2021
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 250 млн 08.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
09.11.2021 01:21
Рубрика: Общество

В столичном метро появилась реклама против домашнего насилия

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 253(8604)
В столичном метро появилась социальная реклама, осуждающая домашнее насилие. Так авторы идеи хотят помочь женщинам и еще раз напомнить всем окружающим, что такая проблема действительно существует.

Проект под общим названием "Мысли по-новому" запустили два московских департамента: труда и социальной защиты населения и транспорта. На плакатах, которые можно увидеть в столичной подземке, крупными буквами написаны устоявшиеся в обществе фразы. Правда, они перефразированы и исправлены красным цветом. После этого всем знакомые расхожие фразы заиграли другими красками: "Бьет - значит не любит", "Стерпится - разлюбится", "Милые бранятся - уже не тешатся". По задумке авторов проекта, такой подход поможет увидеть в клишированных высказываниях новый смысл и задуматься о том, что терпеть насилие ни в коем случае нельзя. Напомним, согласно мировой статистике, домашнему насилию хотя бы раз в жизни подвегалась каждая вторая женщина. А каждая пятая подвергается постоянно.

Житель Перми рассказал, почему убил беременную жену и тестя

На каждом плакате, кстати, размещен QR-код, ведущий на сайт Кризисного центра помощи женщинам и детям - krizis-centr.ru. Почти за восемь лет, что работает центр, помощь там получили более двух тысяч женщин и детей, оказавшихся в трудной ситуации. В пандемию в Москве, по разным данным, случаев домашнего насилия стало больше. Держать в себе проблемы психологи не советуют. Поэтому будет не лишним запомнить номера "телефона доверия": 8 499 977 20 10 и 8 499 492 46 89. Позвонить туда можно в любой день, кроме воскресенья, с 9.00 до 20.00.

По словам психолога Ксении Аверс, многие по-прежнему считают, что домашнее насилие - это норма. С этими проблемами редко кто обращается к психологам и психотерапевтам. Многие даже не рассказывают близким и друзьям. "В обществе существует стереотип, что женщина сама виновата в том, что подвергается насилию. Признаться, что тебя бьют, подвергают насилию или абьюзу, значит, ты какая-то не такая, сама спровоцировала и этого достойна, - объяснила "РГ" она. - К домашним проблемам добавляется низкая оценка и неуважение общества". Обычно женщины, отмечает Ксения, сознаются уже тогда, когда ситуация осталась в прошлом, например, развелись с партнером. "Социальная реклама, если она транслирует идею о том, что женщины не виноваты, и так не должно быть, может сыграть свою роль, и они хотя бы начнут об этом рассказывать", - подчеркивает Аверс.

Нейропсихолог Елена Данилова тоже считает, что говорить о проблеме обязательно нужно. Важно сообщать и о том, где можно получить помощь.

В пандемию случаев домашнего насилия стало больше. Держать в себе такие проблемы психологи не советуют

- Проблема домашнего насилия существует, и как бы ее ни называли и ни замалчивали, женщинам в ущемленном состоянии необходимо помнить, что терпеть и мириться с неподобающим отношением нет необходимости, более того, это часто опасно, - говорит Данилова. - Как правило, именно веры в то, что может быть по-другому, женщинам не хватает, и задача кризисных центров эту веру вселить, помочь осознать свою ценность и право на счастливую жизнь.

В регионах Общество Семья и дети Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В Госдуме прокомментировали причины прекращения выплаты пенсий
Песков заявил о готовности России к переговорам в "нормандском формате"
Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского
На польско-белорусской границе раздались выстрелы
Минюст включил адвоката Ивана Павлова в список СМИ-иноагентов
Директор Склифа Сергей Петриков: Вся идея вакцинации в том, чтобы человек не умер
Как в молодежном центре воспитывают патриотов