Во Франции католическая церковь возместит моральный ущерб жертвам педофилии

Католическая церковь Франции распродаст часть своей недвижимости, чтобы компенсировать моральный ущерб, нанесенный в прежние времена жертвам сексуальных домогательств. Такое решение было принято 120 епископами на чрезвычайном соборе в Лурде. В этом знаковом для всех европейских католиков центре паломничества, что на юге Франции, местные иерархи обсудили "доклад Совэ", названный так по имени Жан-Марка Совэ, руководителя комиссии по расследованию сексуальных преступлений в церкви. Созданная по инициативе самих католических структур независимая комиссия, а в нее входили юристы, теологи, эксперты в сфере защиты детей, работала два с половиной года и пришла к шокирующему выводу. Оказалось, что за период с 1950 по 2020 год свыше 200 тысяч несовершеннолетних подвергались сексуальным домогательствам разного рода со стороны священнослужителей и другого персонала культовых учреждений. Надо ли говорить о том, что все это привело в ужас французов и в первую очередь верующих и их головную организацию - Конференцию епископов Католической церкви?

На прошлой неделе епископы с тяжелым сердцем приняли решение о признании "институциональной ответственности" церкви за сексуальное насилие, от которого пострадали многие тысячи людей, а также "системного характера" этих преступлений. И вот теперь в Лурде объявлено о мерах, с помощью которых будет хоть в какой-то степени заглажена вина перед пострадавшими. Для этого создан специальный фонд, куда станут поступать финансовые средства из разных источников.

Как заявил председатель Конференции епископов Эрик де Мулен-Бофор, фонд будет пополняться не только личными взносами самих церковников, но и за счет продажи "движимого и недвижимого имущества", принадлежащего непосредственно католической церкви. Причем в каждой епархии этот вопрос предложено решать самостоятельно. Более того, если собранных сумм, а речь пойдет, судя по всему, о десятках миллионов евро, не хватит, чтобы, как подчеркнул иерарх, "выполнить наш долг", то "мы готовы взять банковский кредит". При этом немаловажная деталь: французские епископы отказались от идеи использовать в этих целях пожертвования прихожан.

Фонд будут пополнять личными взносами церковников и за счет продажи движимого и недвижимого имущества

Для рассмотрения исков и выплаты пострадавшим создана комиссия, которую возглавит юрист и в прошлом уполномоченная по правам ребенка Мари Дерен де Вокрессон.