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09.11.2021 18:48
Рубрика: В мире

Во Франции католическая церковь возместит моральный ущерб жертвам педофилии

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8605)
Католическая церковь Франции распродаст часть своей недвижимости, чтобы компенсировать моральный ущерб, нанесенный в прежние времена жертвам сексуальных домогательств. Такое решение было принято 120 епископами на чрезвычайном соборе в Лурде. В этом знаковом для всех европейских католиков центре паломничества, что на юге Франции, местные иерархи обсудили "доклад Совэ", названный так по имени Жан-Марка Совэ, руководителя комиссии по расследованию сексуальных преступлений в церкви. Созданная по инициативе самих католических структур независимая комиссия, а в нее входили юристы, теологи, эксперты в сфере защиты детей, работала два с половиной года и пришла к шокирующему выводу. Оказалось, что за период с 1950 по 2020 год свыше 200 тысяч несовершеннолетних подвергались сексуальным домогательствам разного рода со стороны священнослужителей и другого персонала культовых учреждений. Надо ли говорить о том, что все это привело в ужас французов и в первую очередь верующих и их головную организацию - Конференцию епископов Католической церкви?

На прошлой неделе епископы с тяжелым сердцем приняли решение о признании "институциональной ответственности" церкви за сексуальное насилие, от которого пострадали многие тысячи людей, а также "системного характера" этих преступлений. И вот теперь в Лурде объявлено о мерах, с помощью которых будет хоть в какой-то степени заглажена вина перед пострадавшими. Для этого создан специальный фонд, куда станут поступать финансовые средства из разных источников.

Почему католическая церковь запретила благословлять однополые браки

Как заявил председатель Конференции епископов Эрик де Мулен-Бофор, фонд будет пополняться не только личными взносами самих церковников, но и за счет продажи "движимого и недвижимого имущества", принадлежащего непосредственно католической церкви. Причем в каждой епархии этот вопрос предложено решать самостоятельно. Более того, если собранных сумм, а речь пойдет, судя по всему, о десятках миллионов евро, не хватит, чтобы, как подчеркнул иерарх, "выполнить наш долг", то "мы готовы взять банковский кредит". При этом немаловажная деталь: французские епископы отказались от идеи использовать в этих целях пожертвования прихожан.

Фонд будут пополнять личными взносами церковников и за счет продажи движимого и недвижимого имущества

Для рассмотрения исков и выплаты пострадавшим создана комиссия, которую возглавит юрист и в прошлом уполномоченная по правам ребенка Мари Дерен де Вокрессон.

В мире Европа Франция

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