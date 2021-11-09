Во Франции католическая церковь возместит моральный ущерб жертвам педофилии

На прошлой неделе епископы с тяжелым сердцем приняли решение о признании "институциональной ответственности" церкви за сексуальное насилие, от которого пострадали многие тысячи людей, а также "системного характера" этих преступлений. И вот теперь в Лурде объявлено о мерах, с помощью которых будет хоть в какой-то степени заглажена вина перед пострадавшими. Для этого создан специальный фонд, куда станут поступать финансовые средства из разных источников.
Как заявил председатель Конференции епископов Эрик де Мулен-Бофор, фонд будет пополняться не только личными взносами самих церковников, но и за счет продажи "движимого и недвижимого имущества", принадлежащего непосредственно католической церкви. Причем в каждой епархии этот вопрос предложено решать самостоятельно. Более того, если собранных сумм, а речь пойдет, судя по всему, о десятках миллионов евро, не хватит, чтобы, как подчеркнул иерарх, "выполнить наш долг", то "мы готовы взять банковский кредит". При этом немаловажная деталь: французские епископы отказались от идеи использовать в этих целях пожертвования прихожан.
Для рассмотрения исков и выплаты пострадавшим создана комиссия, которую возглавит юрист и в прошлом уполномоченная по правам ребенка Мари Дерен де Вокрессон.