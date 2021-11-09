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09.11.2021 13:43
Рубрика: Власть

Володин: Вакцинацию не прошли лишь 14% депутатов Госдумы

Текст: Татьяна Замахина
Только 14% депутатов Госдумы не прошли вакцинацию от коронавируса, это позволяет отказаться от принятия решений по введению дистанционного формата работы. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин на заседании палаты.

Госдума ранее дала поручение комиссии по регламенту разработать предложения по организации дистанционной работы депутатов в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в России.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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По словам Володина, в ходе диалога, который состоялся со всеми фракциями, в Госдуме пришли к мнению, что нет необходимости принимать решение о дистанционном формате. "Почему? Потому что депутаты услышали, и на сегодняшний день у нас невакцинированных всего 14%", - сказал спикер.

При этом во фракции "Единая Россия" невакцинированных около 8%, в ЛДПР - 13%, в "Справедливой России - За правду" - 25%, у "Новых людей" - 33,3%, у КПРФ - 36,8%.

Остальные парламентарии либо сделали прививки, либо переболели менее полугода назад. В настоящее время коронавирусом болеют восемь депутатов.

Из числа работников аппарата Госдумы не имеют иммунитета 4,6%.

"Уважаемые коллеги, давайте начинать с себя, - обратился Володин к депутатам. - Речи говорить - хорошо, но давайте начинать с себя... Давайте подадим пример, разгрузим больницы и сделаем все для того, чтобы мы не теряли близких".

Между тем Госдума обсудит вопрос о приглашении в экстренном порядке вице-премьера РФ, председателя оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяны Голиковой с докладом о мерах противодействия распространению заболевания. Об этом сообщил Вячеслав Володин. С предложением пригласить Голикову выступил депутат фракции КПРФ Алексей Куринный.

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