Володин: Вакцинацию не прошли лишь 14% депутатов Госдумы

Госдума ранее дала поручение комиссии по регламенту разработать предложения по организации дистанционной работы депутатов в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в России.
По словам Володина, в ходе диалога, который состоялся со всеми фракциями, в Госдуме пришли к мнению, что нет необходимости принимать решение о дистанционном формате. "Почему? Потому что депутаты услышали, и на сегодняшний день у нас невакцинированных всего 14%", - сказал спикер.
При этом во фракции "Единая Россия" невакцинированных около 8%, в ЛДПР - 13%, в "Справедливой России - За правду" - 25%, у "Новых людей" - 33,3%, у КПРФ - 36,8%.
Остальные парламентарии либо сделали прививки, либо переболели менее полугода назад. В настоящее время коронавирусом болеют восемь депутатов.
Из числа работников аппарата Госдумы не имеют иммунитета 4,6%.
"Уважаемые коллеги, давайте начинать с себя, - обратился Володин к депутатам. - Речи говорить - хорошо, но давайте начинать с себя... Давайте подадим пример, разгрузим больницы и сделаем все для того, чтобы мы не теряли близких".
Между тем Госдума обсудит вопрос о приглашении в экстренном порядке вице-премьера РФ, председателя оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяны Голиковой с докладом о мерах противодействия распространению заболевания. Об этом сообщил Вячеслав Володин. С предложением пригласить Голикову выступил депутат фракции КПРФ Алексей Куринный.