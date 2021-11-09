Новая коронавирусная инфекция COVID-19 второй год распространяется по всему миру. Врачи многих стран отмечают, что среди различных осложнений после перенесенного заболевания у значительной части пациентов могут развиваться и когнитивные расстройства: нарушения памяти, внимания, концентрации или скорости мыслительных процессов.

Здоровье зависит не только от уровня здравоохранения, но и от сознательного выбора каждого из нас. Фото: Photoxpress

- Когнитивные нарушения у пациентов с постковидным синдромом отметили врачи клиники Майо (США), - рассказывает доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Наталья Вахнина. - Из 100 пациентов, обратившихся по поводу неврологических расстройств через 65-93 дня после заболевания коронавирусом со средним возрастом 45-49 лет и без хронических заболеваний в анамнезе, только треть вернулись к труду в полном объеме. Пациенты жаловались на утомляемость (80 процентов), когнитивные нарушения (45 процентов), пограничные психические расстройства (26 процентов) и другие неврологические симптомы.

По наблюдениям врачей у некоторых пациентов, перенесших COVID-19, подобные проявления могут сохраняться продолжительное время. Это значит, что в ближайшие годы статистика когнитивных расстройств может резко увеличиться, и это станет серьезной проблемой для систем здравоохранения всего мира.

- В неврологии давно известны объективные причины возникновения когнитивных нарушений, - поясняет профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Владимир Захаров. - Это старение населения, напряженный ритм жизни, плохая экология. Теперь к ним добавился и коронавирус. Самые частые неврологические жалобы: головная боль, боль в спине, головокружение, утомляемость, нарушение сна, памяти и внимания, затруднения с речью, снижение зрения, слуха, обоняния. Подобные нарушения важно выявлять на самом начальном этапе, поскольку перед нами встает главная задача - предотвратить разрушение личности.

Лечение когнитивных расстройств сегодня возможно, отмечают эксперты, благодаря раннему выявлению и назначению эффективных препаратов последнего поколения. Но важно понимать, что понятие "когнитивные нарушения" не равно деменции. Конечно, люди в возрасте старше 65 лет имеют более высокий риск развития когнитивных расстройств. Однако когнитивные нарушения не являются вариантом возрастной нормы, они связаны напрямую с заболеваниями нервной системы. Выделяют субъективные, умеренные (легкие) и выраженные когнитивные нарушения. При их признаках надо обращаться за помощью к врачам. Специалист должен определить точно - легкие ли у пациента когнитивные нарушения, или это уже легкая деменция (стойкое снижение познавательной деятельности с утратой ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. - Ред.).

- Молодой возраст - не гарантия от когнитивных нарушений, - подчеркивает Наталья Вахнина. - И в среднем, и в молодом возрасте могут развиваться тяжелые заболевания, одним из которых и является деменция. Конечно, у молодых они встречаются значительно реже, но их прогноз значительно хуже по сравнению с пожилым возрастом. Важно также помнить, что огромную роль в развитии когнитивных симптомов в молодом и среднем возрасте играют психогенные факторы: тревога, депрессия и астения.

50 процентов пациентов с депрессией отмечают у себя отдельные симптомы когнитивных нарушений, среди которых наиболее частые - ухудшение памяти, трудности концентрации, нарушение способности выражать мысли, трудность подбора слов, замедленность мышления, проблема с принятием решений. По наблюдениям специалистов, половина пациентов с депрессией испытывают трудности на работе из-за когнитивных проблем, а когнитивные нарушения, в свою очередь, способствуют более частым рецидивам депрессии. Причем когнитивная дисфункция прогрессирует по мере нарастания числа депрессивных эпизодов - формируется замкнутый круг болезни.

Рост средней продолжительности жизни во многих странах - большое социальное завоевание последних лет. Однако это приводит к тому, что с каждым годом на Земле увеличивается количество пожилых людей: прогнозируется, что к 2040 году граждане старше 80 лет будут составлять большинство населения мира. В связи с ростом доли пожилого населения растет и распространенность деменции.

- Если в 2008 году в мире было 36 миллионов пациентов, страдающих деменцией, а в 2015-м их насчитывалось уже 47 миллионов, то к 2030 году ожидается уже 75 миллионов, а к 2050-му - 132 миллиона, - приводит цифры доцент кафедры болезней старения факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова Элен Мхитарян.

В 2017 году экспертная комиссия авторитетного медицинского журнала The Lancet представила 9 модифицируемых факторов риска деменции, коррекция которых позволяет снизить этот риск приблизительно на 30 процентов. К основным факторам отнесли: низкий уровень образования, артериальную гипертензию, нарушение слуха, курение, ожирение, депрессию, недостаточную физическую активность, диабет, дефицит социальных контактов. Однако все эти факторы риска деменции считаются корректируемыми, хотя и не на все сто процентов.

Наиболее частой причиной предупреждаемой смертности в мире считается зависимость от табакокурения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно с курением связаны около 5 миллионов смертей и миллиарды долларов медицинских расходов.

- Курение более 2 пачек сигарет в день в возрасте 50-60 лет увеличивает риск развития деменции в 2 раза, - подчеркивает Элен Мхитарян. - Доказано, что 14 процентов случаев развития болезни Альцгеймера во всем мире потенциально связано с курением. Мета-анализ 19 проспективных исследований показывает, что у курильщиков в отличие от некурящих относительный риск развития сосудистой деменции возрастает в 1,78 раза, относительный риск развития болезни Альцгеймера - в 1,79 раза, относительный риск развития другой деменции - в 1,27 раза. Еще выше риски у курящих пациентов с сахарным диабетом - вероятность развития деменции у них составляет 17 процентов и обусловлена взаимодействием этих двух факторов. Врачам следует рекомендовать взрослым прекращение курения для снижения риска развития деменции, а также ввиду дополнительного положительного влияния на здоровье.

Большинство из нас не раз слышали и читали о том, что курение негативно сказывается на здоровье. Для многих это становится весомым аргументом, и они прекращают курить. Но тем не менее многие люди не бросают. И не потому, что не хотят или не знают о вреде курения.

Тем, кто не отказывается от курения, подойдет концепция снижения вреда, которая предполагает переход на альтернативные средства доставки никотина

Многим курильщикам сложно бросить курить из-за того, что у них формируется никотиновая зависимость. Механизм развития этой зависимости хорошо изучен. Причина в том, что самая высокая чувствительность к никотину есть у дофаминовых рецепторов, которые обеспечивают человеку "чувство удовольствия". Именно они "виновны" в развитии никотиновой зависимости - курение многим доставляет удовольствие.

Кроме того, никотин улучшает кровоток в головном мозге, именно с этим связано возникающее у курильщиков ощущение, что после выкуренной сигареты "голова проясняется". И действительно, никотин сам по себе не является фактором развития деменции.

- Исследователи проекта MIND (Memory Improvement Through Nicotine Dosing), которое проводят Национальные институты здоровья США, специально изучают потенциальные преимущества никотина, чтобы проверить, может ли он улучшить или облегчить симптомы потери памяти у людей с умеренными когнитивными нарушениями и, возможно, задержать или предотвратить их прогрессирование до болезни Альцгеймера, - рассказывает Элен Мхитарян.

Научно доказано, что наиболее вредными для здоровья являются компоненты, которые содержатся в продуктах сгорания табака, то есть в табачном дыме. Именно поэтому в некоторых случаях пассивное курение является более вредным, чем активное: человек, находящийся рядом с курильщиком, невольно вдыхает все компоненты табачного дыма.

Для курильщиков, которые не могут сразу отказаться от табакокурения, разработана концепция снижения вреда. Она заключается в том, что необходимо сократить потребление табака или перейти на альтернативные средства доставки никотина, такие, как, например, электронные системы нагревания табака. Конечно, и эти системы не являются безвредным продуктом, но по сравнению с обычными сигаретами могут снизить риск развития когнитивных расстройств.

По словам управляющей по научно-исследовательской деятельности аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшл" в России Елены Волковой, концепция снижения рисков применительно к табакокурению представляет собой переход тех совершеннолетних курильщиков, которые не отказываются от курения, на использование альтернативных источников доставки никотина.

"Если мы не можем полностью устранить воздействие табака, возможно, мы можем снизить воздействие за счет исключения процесса горения и снижения образования вредных и потенциально вредных веществ. Более 8 млн человек в мире ежегодно погибают от заболеваний, вызванных курением. Поэтому наша компания продолжает разработку и всестороннее объективное изучение продуктов, которые могут снизить индивидуальный риск и вред для населения, связанный с употреблением табака, - это важнейший этап в снижении рисков развития заболеваний, ассоциированных с курением", - отметила Елена Волкова.