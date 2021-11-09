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09.11.2021 06:20
Рубрика: Общество

Врач рассказала о признаках "незаметного" инфаркта миокарда

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В повседневной суматохе многие не обращают внимание на случайно возникающий дискомфорт - потливость, одышку, боль в руке и так далее. В некоторых случаях данные симптомы могут говорить о начале развития опасных заболеваний.

Фото: iStok
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"При инфаркте миокарда возникает боль или чувство сжатия, давления или тяжести за грудиной. Бывает, эта боль отдает в левую руку, плечо, горло, нижнюю челюсть. Также может присутствовать потливость, одышка, чувство страха. Боль достаточно сильная и продолжительная, может возникнуть в покое и не проходит полностью от нитроглицерина", - рассказала aif.ru кардиолог, кандидат медицинских наук Мария Беневская.

При подобных симптомах лучше не заниматься самолечением и самоуспокоением, а обратиться к врачу, который проведет соответствующие исследования сердца и сделает ЭКГ.

"Но такое бывает, что ЭКГ не показывает инфаркт. Тогда следующим этапом в диагностике становится эхокардиография или УЗИ сердца. Этот метод показывает не только наличие инфаркта, но и объем поражения сердца и то, насколько он нарушил работу сердечно-сосудистой системы", - говорит Мария Беневская.

Своевременное обращение к специалистам поможет минимизировать последствия заболевания, позволит быстрее и качественнее восстановить здоровье.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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