Врачи назвали самые полезные технологии, которые дала цифровизация

В числе самых полезных технологий в медицине, которые стали результатом цифровизации, врачи назвали электронные медицинские карты, электронные рецепты, а также онлайн-консультации пациентов и дистанционный мониторинг их состояния здоровья. Об этом говорится в исследовании медицинского сервиса "Доктор рядом".

В нем отмечается, что в отсутствии опыта работы с новыми медицинскими технологиями признались 39% респондентов. Среди тех, кто пользуется ими, удобство электронных медицинских карт отметил каждый пятый врач, а электронные рецепты выделил каждый шестой.

Почти половина опрошенных работников здравоохранения сообщили, что их труд облегчили удаленные приемы пациентов. А вот среди самых непопулярных технологий они назвали хирургических роботов и систему мобильного оповещения для пожилых людей.

Из результата опроса следует, что треть докторов все еще скептически относятся к новым технологиям - прежде всего из-за необходимости тратить время на их освоение. Положительно их воспринимают чаще всего женщины-врачи (55% против 45% мужчин). Внедрение новых технологий в повседневную работу позитивно воспринимает каждый пятый терапевт и каждый четвертый специалист клинической лабораторной диагностики. С осторожностью к ним относятся хирурги и анестезиологи.

Всего в опросе приняли участие 1,3 тысячи врачей из всех федеральных округов России.