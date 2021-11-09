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09.11.2021 17:52
Рубрика: Культура

Выставка "Страницы ратной истории" открылась в музее РВИО "Стрелецкие палаты"

Текст: Владимир Емельяненко
В музее московских стрельцов "Стрелецкие палаты" открыта новая постоянная экспозиция "Страницы ратной истории". Он рассказывает и через документы и вещи показывает долгий процесс образования стрелецкого войска.

Через военный и домашний быт стрелецкой слободы от середины XVI по конец XVII века выставка показывает эволюцию военных реформ первых Романовых и знакомит со Стремянным приказом московских стрельцов. Отдельная эпопея - исследование причин упразднения московского стрелецкого гарнизона и участие стрельцов в событиях Великой Северной войны.

Фото: Еврейский музей и центр толерантности
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- За счет бытописания характера стрелецкой слободы и показа документов тех далеких эпох "Стрелецкие палаты" - это не просто выставочная площадка, - считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, - а пространство, где в белокаменных палатах XVII века соединяются четырехсотлетняя история дома и его хозяев с историей стрелецкого войска и основ ратной службы.

В рамках новой экспозиции музея выставлены подлинные предметы, фрагменты военно-исторических реконструкций, а также документы и художественные произведения. Среди артефактов, которые воссоздают быт и "лицо" эпохи, - сохранившиеся предметы быта XVII века. Посетители музея замирают у кожаного кошелька, перед накладками для книг, у гигантского по современным меркам навесного замка от входных дверей.

Эти и много других предметов, которые создают колорит стрелецкой эпохи, выставке предоставили Музей Москвы, Государственный Исторический Музей (ГИМ), музей "Огни Москвы", всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, музей-заповедник "Коломенское-Измайлово-Люблино", Российский государственный архив древних актов. Заметное место в экспозиции занимают документы и эскизы стрелецкой формы из частного собрания коллекционера Сергея Афонина.

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