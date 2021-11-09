За сутки в России подтверждено 39 160 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 39 160 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 32 036 человек.
- Москва - 5287
- Московская область - 2818
- Санкт-Петербург - 2680
- Самарская область - 1783
- Республика Крым - 803
- Воронежская область - 793
- Нижегородская область - 778
- Красноярский край - 740
- Свердловская область - 729
- Пермский край - 710
- Республика Башкортостан - 670
- Ростовская область - 646
- Саратовская область - 640
- Смоленская область - 588
- Омская область - 583
- Челябинская область - 567
- Ульяновская область - 538
- Иркутская область - 537
- Брянская область - 511
- Алтайский край - 508
- Хабаровский край - 507
- Ставропольский край - 499
- Волгоградская область - 467
- Архангельская область - 461
- Оренбургская область - 405
- Липецкая область - 400
- Республика Коми - 398
- Тверская область - 396
- Калининградская область - 395
- Новосибирская область - 394
- Ленинградская область - 392
- Пензенская область - 390
- Вологодская область - 389
- Удмуртская Республика - 385
- Забайкальский край - 368
- Приморский край - 363
- Севастополь - 358
- Орловская область - 349
- Тюменская область - 349
- Курская область - 344
- Белгородская область - 335
- Кемеровская область - 327
- Владимирская область - 323
- Краснодарский край - 320
- Новгородская область - 298
- Республика Саха (Якутия) - 292
- Псковская область - 289
- Республика Карелия - 279
- Ярославская область - 278
- Тульская область - 269
- Томская область - 266
- Кировская область - 265
- Астраханская область - 256
- Мурманская область - 254
- Ханты-Мансийский автономный округ - 253
- Республика Татарстан - 252
- Рязанская область - 248
- Ивановская область - 224
- Республика Хакасия - 219
- Курганская область - 218
- Амурская область - 215
- Калужская область - 208
- Тамбовская область - 207
- Республика Бурятия - 206
- Костромская область - 203
- Республика Чувашия - 178
- Республика Мордовия - 163
- Республика Дагестан - 163
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 148
- Кабардино-Балкарская Республика - 137
- Республика Марий Эл - 126
- Чеченская Республика - 114
- Республика Северная Осетия-Алания - 104
- Карачаево-Черкесская Республика - 87
- Республика Ингушетия - 84
- Республика Адыгея - 80
- Республика Тыва - 69
- Республика Алтай - 49
- Камчатский край - 47
- Еврейская автономная область - 45
- Республика Калмыкия - 43
- Магаданская область - 37
- Сахалинская область - 30
- Чукотский автономный округ - 19
- Ненецкий автономный округ - 15
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Сахалинская область 0,08%
- 2. Республика Калмыкия 0,13%
- 3. Республика Алтай 0,21%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 873 655 случаев (+0,44%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 32 036 человек:
- Москва - 7257
- Санкт-Петербург - 3154
- Московская область - 2892
- Самарская область - 825
- Республика Крым - 756
- Красноярский край - 715
- Республика Башкортостан - 659
- Ульяновская область - 657
- Тверская область - 656
- Пермский край - 587
- Ростовская область - 556
- Свердловская область - 504
- Саратовская область - 486
- Омская область - 457
- Астраханская область - 456
- Брянская область - 449
- Липецкая область - 443
- Республика Саха (Якутия) - 421
- Удмуртская Республика - 401
- Алтайский край - 397
- Нижегородская область - 386
- Ленинградская область - 378
- Калининградская область - 348
- Челябинская область - 327
- Волгоградская область - 319
- Забайкальский край - 319
- Белгородская область - 317
- Хабаровский край - 293
- Вологодская область - 281
- Оренбургская область - 276
- Кемеровская область - 271
- Тульская область - 269
- Республика Карелия - 267
- Мурманская область - 250
- Республика Бурятия - 224
- Курская область - 209
- Калужская область - 201
- Псковская область - 201
- Архангельская область - 178
- Ханты-Мансийский автономный округ - 172
- Новосибирская область - 162
- Смоленская область - 159
- Республика Чувашия - 148
- Республика Дагестан - 147
- Тамбовская область - 143
- Кировская область - 142
- Воронежская область - 138
- Иркутская область - 134
- Республика Татарстан - 128
- Рязанская область - 127
- Ставропольский край - 126
- Приморский край - 123
- Костромская область - 121
- Республика Мордовия - 121
- Ивановская область - 117
- Республика Коми - 113
- Кабардино-Балкарская Республика - 105
- Чеченская Республика - 105
- Новгородская область - 101
- Республика Ингушетия - 97
- Тюменская область - 92
- Республика Хакасия - 89
- Севастополь - 85
- Орловская область - 79
- Краснодарский край - 78
- Амурская область - 67
- Ярославская область - 63
- Курганская область - 61
- Республика Северная Осетия - Алания - 59
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 59
- Еврейская автономная область - 59
- Карачаево-Черкесская Республика - 52
- Республика Тыва - 49
- Томская область - 49
- Владимирская область - 47
- Сахалинская область - 42
- Республика Калмыкия - 40
- Пензенская область - 39
- Республика Адыгея - 34
- Республика Марий Эл - 31
- Чукотский автономный округ - 27
- Камчатский край - 23
- Республика Алтай - 18
- Магаданская область - 18
- Ненецкий автономный округ - 5
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 619 596.
За последние сутки подтверждено 1 211 смертей:
- Москва - 95
- Санкт-Петербург - 88
- Московская область - 62
- Краснодарский край - 47
- Ставропольский край - 42
- Пермский край - 40
- Нижегородская область - 38
- Воронежская область - 35
- Волгоградская область - 35
- Самарская область - 30
- Челябинская область - 30
- Алтайский край - 30
- Красноярский край - 30
- Свердловская область - 29
- Иркутская область - 29
- Пензенская область - 27
- Саратовская область - 27
- Республика Башкортостан - 23
- Оренбургская область - 22
- Рязанская область - 19
- Республика Чувашия - 19
- Республика Крым - 18
- Ростовская область - 18
- Тульская область - 17
- Удмуртская Республика - 17
- Тюменская область - 15
- Новосибирская область - 14
- Вологодская область - 13
- Брянская область - 12
- Липецкая область - 12
- Ленинградская область - 12
- Республика Татарстан - 12
- Ханты-Мансийский автономный округ - 12
- Омская область - 12
- Забайкальский край - 12
- Ивановская область - 11
- Тамбовская область - 11
- Тверская область - 10
- Севастополь - 10
- Республика Хакасия - 10
- Калининградская область - 9
- Смоленская область - 8
- Астраханская область - 8
- Кабардино-Балкарская Республика - 8
- Республика Саха (Якутия) - 8
- Ярославская область - 7
- Владимирская область - 6
- Курская область - 6
- Ульяновская область - 6
- Белгородская область - 5
- Калужская область - 5
- Орловская область - 5
- Мурманская область - 5
- Республика Мордовия - 5
- Республика Бурятия - 5
- Приморский край - 5
- Костромская область - 4
- Псковская область - 4
- Республика Адыгея - 4
- Республика Дагестан - 4
- Карачаево-Черкесская Республика - 4
- Кировская область - 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 4
- Кемеровская область - 4
- Хабаровский край - 4
- Сахалинская область - 4
- Республика Карелия - 3
- Республика Коми - 3
- Республика Ингушетия - 3
- Республика Марий Эл - 3
- Республика Калмыкия - 2
- Республика Северная Осетия - Алания - 2
- Республика Алтай - 2
- Камчатский край - 2
- Чеченская Республика - 1
- Курганская область - 1
- Амурская область - 1
- Магаданская область - 1
- Еврейская автономная область - 1
За весь период по России умерло 249 215 человек.