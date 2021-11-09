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Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 39 160 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 39 160 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 32 036 человек.
  1. Москва - 5287
  2. Московская область - 2818
  3. Санкт-Петербург - 2680
  4. Самарская область - 1783
  5. Республика Крым - 803
  6. Воронежская область - 793
  7. Нижегородская область - 778
  8. Красноярский край - 740
  9. Свердловская область - 729
  10. Пермский край - 710
  11. Республика Башкортостан - 670
  12. Ростовская область - 646
  13. Саратовская область - 640
  14. Смоленская область - 588
  15. Омская область - 583
  16. Челябинская область - 567
  17. Ульяновская область - 538
  18. Иркутская область - 537
  19. Брянская область - 511
  20. Алтайский край - 508
  21. Хабаровский край - 507
  22. Ставропольский край - 499
  23. Волгоградская область - 467
  24. Архангельская область - 461
  25. Оренбургская область - 405
  26. Липецкая область - 400
  27. Республика Коми - 398
  28. Тверская область - 396
  29. Калининградская область - 395
  30. Новосибирская область - 394
  31. Ленинградская область - 392
  32. Пензенская область - 390
  33. Вологодская область - 389
  34. Удмуртская Республика - 385
  35. Забайкальский край - 368
  36. Приморский край - 363
  37. Севастополь - 358
  38. Орловская область - 349
  39. Тюменская область - 349
  40. Курская область - 344
  41. Белгородская область - 335
  42. Кемеровская область - 327
  43. Владимирская область - 323
  44. Краснодарский край - 320
  45. Новгородская область - 298
  46. Республика Саха (Якутия) - 292
  47. Псковская область - 289
  48. Республика Карелия - 279
  49. Ярославская область - 278
  50. Тульская область - 269
  51. Томская область - 266
  52. Кировская область - 265
  53. Астраханская область - 256
  54. Мурманская область - 254
  55. Ханты-Мансийский автономный округ - 253
  56. Республика Татарстан - 252
  57. Рязанская область - 248
  58. Ивановская область - 224
  59. Республика Хакасия - 219
  60. Курганская область - 218
  61. Амурская область - 215
  62. Калужская область - 208
  63. Тамбовская область - 207
  64. Республика Бурятия - 206
  65. Костромская область - 203
  66. Республика Чувашия - 178
  67. Республика Мордовия - 163
  68. Республика Дагестан - 163
  69. Ямало-Ненецкий автономный округ - 148
  70. Кабардино-Балкарская Республика - 137
  71. Республика Марий Эл - 126
  72. Чеченская Республика - 114
  73. Республика Северная Осетия-Алания - 104
  74. Карачаево-Черкесская Республика - 87
  75. Республика Ингушетия - 84
  76. Республика Адыгея - 80
  77. Республика Тыва - 69
  78. Республика Алтай - 49
  79. Камчатский край - 47
  80. Еврейская автономная область - 45
  81. Республика Калмыкия - 43
  82. Магаданская область - 37
  83. Сахалинская область - 30
  84. Чукотский автономный округ - 19
  85. Ненецкий автономный округ - 15
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Сахалинская область 0,08%
  • 2. Республика Калмыкия 0,13%
  • 3. Республика Алтай 0,21%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 873 655 случаев (+0,44%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 32 036 человек:
  • Москва - 7257
  • Санкт-Петербург - 3154
  • Московская область - 2892
  • Самарская область - 825
  • Республика Крым - 756
  • Красноярский край - 715
  • Республика Башкортостан - 659
  • Ульяновская область - 657
  • Тверская область - 656
  • Пермский край - 587
  • Ростовская область - 556
  • Свердловская область - 504
  • Саратовская область - 486
  • Омская область - 457
  • Астраханская область - 456
  • Брянская область - 449
  • Липецкая область - 443
  • Республика Саха (Якутия) - 421
  • Удмуртская Республика - 401
  • Алтайский край - 397
  • Нижегородская область - 386
  • Ленинградская область - 378
  • Калининградская область - 348
  • Челябинская область - 327
  • Волгоградская область - 319
  • Забайкальский край - 319
  • Белгородская область - 317
  • Хабаровский край - 293
  • Вологодская область - 281
  • Оренбургская область - 276
  • Кемеровская область - 271
  • Тульская область - 269
  • Республика Карелия - 267
  • Мурманская область - 250
  • Республика Бурятия - 224
  • Курская область - 209
  • Калужская область - 201
  • Псковская область - 201
  • Архангельская область - 178
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 172
  • Новосибирская область - 162
  • Смоленская область - 159
  • Республика Чувашия - 148
  • Республика Дагестан - 147
  • Тамбовская область - 143
  • Кировская область - 142
  • Воронежская область - 138
  • Иркутская область - 134
  • Республика Татарстан - 128
  • Рязанская область - 127
  • Ставропольский край - 126
  • Приморский край - 123
  • Костромская область - 121
  • Республика Мордовия - 121
  • Ивановская область - 117
  • Республика Коми - 113
  • Кабардино-Балкарская Республика - 105
  • Чеченская Республика - 105
  • Новгородская область - 101
  • Республика Ингушетия - 97
  • Тюменская область - 92
  • Республика Хакасия - 89
  • Севастополь - 85
  • Орловская область - 79
  • Краснодарский край - 78
  • Амурская область - 67
  • Ярославская область - 63
  • Курганская область - 61
  • Республика Северная Осетия - Алания - 59
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 59
  • Еврейская автономная область - 59
  • Карачаево-Черкесская Республика - 52
  • Республика Тыва - 49
  • Томская область - 49
  • Владимирская область - 47
  • Сахалинская область - 42
  • Республика Калмыкия - 40
  • Пензенская область - 39
  • Республика Адыгея - 34
  • Республика Марий Эл - 31
  • Чукотский автономный округ - 27
  • Камчатский край - 23
  • Республика Алтай - 18
  • Магаданская область - 18
  • Ненецкий автономный округ - 5

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 619 596.

За последние сутки подтверждено 1 211 смертей:
  • Москва - 95
  • Санкт-Петербург - 88
  • Московская область - 62
  • Краснодарский край - 47
  • Ставропольский край - 42
  • Пермский край - 40
  • Нижегородская область - 38
  • Воронежская область - 35
  • Волгоградская область - 35
  • Самарская область - 30
  • Челябинская область - 30
  • Алтайский край - 30
  • Красноярский край - 30
  • Свердловская область - 29
  • Иркутская область - 29
  • Пензенская область - 27
  • Саратовская область - 27
  • Республика Башкортостан - 23
  • Оренбургская область - 22
  • Рязанская область - 19
  • Республика Чувашия - 19
  • Республика Крым - 18
  • Ростовская область - 18
  • Тульская область - 17
  • Удмуртская Республика - 17
  • Тюменская область - 15
  • Новосибирская область - 14
  • Вологодская область - 13
  • Брянская область - 12
  • Липецкая область - 12
  • Ленинградская область - 12
  • Республика Татарстан - 12
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 12
  • Омская область - 12
  • Забайкальский край - 12
  • Ивановская область - 11
  • Тамбовская область - 11
  • Тверская область - 10
  • Севастополь - 10
  • Республика Хакасия - 10
  • Калининградская область - 9
  • Смоленская область - 8
  • Астраханская область - 8
  • Кабардино-Балкарская Республика - 8
  • Республика Саха (Якутия) - 8
  • Ярославская область - 7
  • Владимирская область - 6
  • Курская область - 6
  • Ульяновская область - 6
  • Белгородская область - 5
  • Калужская область - 5
  • Орловская область - 5
  • Мурманская область - 5
  • Республика Мордовия - 5
  • Республика Бурятия - 5
  • Приморский край - 5
  • Костромская область - 4
  • Псковская область - 4
  • Республика Адыгея - 4
  • Республика Дагестан - 4
  • Карачаево-Черкесская Республика - 4
  • Кировская область - 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 4
  • Кемеровская область - 4
  • Хабаровский край - 4
  • Сахалинская область - 4
  • Республика Карелия - 3
  • Республика Коми - 3
  • Республика Ингушетия - 3
  • Республика Марий Эл - 3
  • Республика Калмыкия - 2
  • Республика Северная Осетия - Алания - 2
  • Республика Алтай - 2
  • Камчатский край - 2
  • Чеченская Республика - 1
  • Курганская область - 1
  • Амурская область - 1
  • Магаданская область - 1
  • Еврейская автономная область - 1

За весь период по России умерло 249 215 человек.

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