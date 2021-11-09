За сутки в России подтверждено 39 160 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 39 160 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 32 036 человек.

Москва - 5287 Московская область - 2818 Санкт-Петербург - 2680 Самарская область - 1783 Республика Крым - 803 Воронежская область - 793 Нижегородская область - 778 Красноярский край - 740 Свердловская область - 729 Пермский край - 710 Республика Башкортостан - 670 Ростовская область - 646 Саратовская область - 640 Смоленская область - 588 Омская область - 583 Челябинская область - 567 Ульяновская область - 538 Иркутская область - 537 Брянская область - 511 Алтайский край - 508 Хабаровский край - 507 Ставропольский край - 499 Волгоградская область - 467 Архангельская область - 461 Оренбургская область - 405 Липецкая область - 400 Республика Коми - 398 Тверская область - 396 Калининградская область - 395 Новосибирская область - 394 Ленинградская область - 392 Пензенская область - 390 Вологодская область - 389 Удмуртская Республика - 385 Забайкальский край - 368 Приморский край - 363 Севастополь - 358 Орловская область - 349 Тюменская область - 349 Курская область - 344 Белгородская область - 335 Кемеровская область - 327 Владимирская область - 323 Краснодарский край - 320 Новгородская область - 298 Республика Саха (Якутия) - 292 Псковская область - 289 Республика Карелия - 279 Ярославская область - 278 Тульская область - 269 Томская область - 266 Кировская область - 265 Астраханская область - 256 Мурманская область - 254 Ханты-Мансийский автономный округ - 253 Республика Татарстан - 252 Рязанская область - 248 Ивановская область - 224 Республика Хакасия - 219 Курганская область - 218 Амурская область - 215 Калужская область - 208 Тамбовская область - 207 Республика Бурятия - 206 Костромская область - 203 Республика Чувашия - 178 Республика Мордовия - 163 Республика Дагестан - 163 Ямало-Ненецкий автономный округ - 148 Кабардино-Балкарская Республика - 137 Республика Марий Эл - 126 Чеченская Республика - 114 Республика Северная Осетия-Алания - 104 Карачаево-Черкесская Республика - 87 Республика Ингушетия - 84 Республика Адыгея - 80 Республика Тыва - 69 Республика Алтай - 49 Камчатский край - 47 Еврейская автономная область - 45 Республика Калмыкия - 43 Магаданская область - 37 Сахалинская область - 30 Чукотский автономный округ - 19 Ненецкий автономный округ - 15 Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Сахалинская область 0,08%

2. Республика Калмыкия 0,13%

3. Республика Алтай 0,21% В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 873 655 случаев (+0,44%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 32 036 человек: Москва - 7257

Санкт-Петербург - 3154

Московская область - 2892

Самарская область - 825

Республика Крым - 756

Красноярский край - 715

Республика Башкортостан - 659

Ульяновская область - 657

Тверская область - 656

Пермский край - 587

Ростовская область - 556

Свердловская область - 504

Саратовская область - 486

Омская область - 457

Астраханская область - 456

Брянская область - 449

Липецкая область - 443

Республика Саха (Якутия) - 421

Удмуртская Республика - 401

Алтайский край - 397

Нижегородская область - 386

Ленинградская область - 378

Калининградская область - 348

Челябинская область - 327

Волгоградская область - 319

Забайкальский край - 319

Белгородская область - 317

Хабаровский край - 293

Вологодская область - 281

Оренбургская область - 276

Кемеровская область - 271

Тульская область - 269

Республика Карелия - 267

Мурманская область - 250

Республика Бурятия - 224

Курская область - 209

Калужская область - 201

Псковская область - 201

Архангельская область - 178

Ханты-Мансийский автономный округ - 172

Новосибирская область - 162

Смоленская область - 159

Республика Чувашия - 148

Республика Дагестан - 147

Тамбовская область - 143

Кировская область - 142

Воронежская область - 138

Иркутская область - 134

Республика Татарстан - 128

Рязанская область - 127

Ставропольский край - 126

Приморский край - 123

Костромская область - 121

Республика Мордовия - 121

Ивановская область - 117

Республика Коми - 113

Кабардино-Балкарская Республика - 105

Чеченская Республика - 105

Новгородская область - 101

Республика Ингушетия - 97

Тюменская область - 92

Республика Хакасия - 89

Севастополь - 85

Орловская область - 79

Краснодарский край - 78

Амурская область - 67

Ярославская область - 63

Курганская область - 61

Республика Северная Осетия - Алания - 59

Ямало-Ненецкий автономный округ - 59

Еврейская автономная область - 59

Карачаево-Черкесская Республика - 52

Республика Тыва - 49

Томская область - 49

Владимирская область - 47

Сахалинская область - 42

Республика Калмыкия - 40

Пензенская область - 39

Республика Адыгея - 34

Республика Марий Эл - 31

Чукотский автономный округ - 27

Камчатский край - 23

Республика Алтай - 18

Магаданская область - 18

Ненецкий автономный округ - 5 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 619 596. За последние сутки подтверждено 1 211 смертей: Москва - 95

Санкт-Петербург - 88

Московская область - 62

Краснодарский край - 47

Ставропольский край - 42

Пермский край - 40

Нижегородская область - 38

Воронежская область - 35

Волгоградская область - 35

Самарская область - 30

Челябинская область - 30

Алтайский край - 30

Красноярский край - 30

Свердловская область - 29

Иркутская область - 29

Пензенская область - 27

Саратовская область - 27

Республика Башкортостан - 23

Оренбургская область - 22

Рязанская область - 19

Республика Чувашия - 19

Республика Крым - 18

Ростовская область - 18

Тульская область - 17

Удмуртская Республика - 17

Тюменская область - 15

Новосибирская область - 14

Вологодская область - 13

Брянская область - 12

Липецкая область - 12

Ленинградская область - 12

Республика Татарстан - 12

Ханты-Мансийский автономный округ - 12

Омская область - 12

Забайкальский край - 12

Ивановская область - 11

Тамбовская область - 11

Тверская область - 10

Севастополь - 10

Республика Хакасия - 10

Калининградская область - 9

Смоленская область - 8

Астраханская область - 8

Кабардино-Балкарская Республика - 8

Республика Саха (Якутия) - 8

Ярославская область - 7

Владимирская область - 6

Курская область - 6

Ульяновская область - 6

Белгородская область - 5

Калужская область - 5

Орловская область - 5

Мурманская область - 5

Республика Мордовия - 5

Республика Бурятия - 5

Приморский край - 5

Костромская область - 4

Псковская область - 4

Республика Адыгея - 4

Республика Дагестан - 4

Карачаево-Черкесская Республика - 4

Кировская область - 4

Ямало-Ненецкий автономный округ - 4

Кемеровская область - 4

Хабаровский край - 4

Сахалинская область - 4

Республика Карелия - 3

Республика Коми - 3

Республика Ингушетия - 3

Республика Марий Эл - 3

Республика Калмыкия - 2

Республика Северная Осетия - Алания - 2

Республика Алтай - 2

Камчатский край - 2

Чеченская Республика - 1

Курганская область - 1

Амурская область - 1

Магаданская область - 1

Еврейская автономная область - 1 За весь период по России умерло 249 215 человек.