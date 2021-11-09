Зачем США создают военную группировку у южных границ России

Новости

МИД РФ ждет от США конкретных шагов в борьбе с изменением климата 20:26
Россияне тратят на чтение соцсетей ежедневно по 58 минут 20:00
Небензя: Угроза санкций против Беларуси абсурдна 19:51
Другой Достоевский получит голос в проекте "Достоевский не писатель!" 19:47
В московском метро произошел сбой 19:29
Макей: Польша стягивает к границе боевую военную технику 19:28
Появилось промо сериала-вестерна "Y:1883" 19:27
Число заявок на бесплатное подключение к газу достигло 470 тысяч 19:23
Минобороны РФ и Казахстана договорились о стратегическом партнерстве 19:10
Литва вводит режим ЧП на границе с Беларусью 19:05
На Кубани разработали сертификат для отелей "Проверено на COVID-19" 18:48
В отношении судьи из Ставрополья возбудили дело по статье о мошенничестве 18:45
В МИД РФ назвали ложью заявления о "гибридных операциях Минска" 18:41
Эксперт: Часть магазинов одежды может закрыться в ближайшем будущем 18:41
США: Россия сотрудничает по климату и осознает важность проблемы 18:38
Минздрав запустил чат-бот в Telegram для бросающих курить 18:35
Лукашенко "раскрыл карты" мафиозных структур ЕС по транзиту мигрантов 18:22
Минск вызвал военного атташе Польши в связи с безосновательными обвинениями 18:09
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет 18:02
Метеорологическая зима придет в столицу вовремя 18:02
Минобороны Китая направит военных патрулировать Тайваньский пролив 17:56
Почему участники реновации продают свои новые квартиры 17:32
Самое глубокое землетрясение произошло на глубине 751 км 17:30
ГИБДД зафиксировала рост числа ДТП с машинами каршеринга 17:27
Лукашенко назвал спокойной ситуацию с мигрантами 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
09.11.2021 19:26
Рубрика: Власть

Зачем США создают военную группировку у южных границ России

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8605)
В Минобороны России сделали очень жесткое заявление по ситуации в Черном море, которое США и их союзники и партнеры пытаются превратить в площадку для реальных угроз безопасности России.
Сейчас в Черном море находятся два боевых корабля и танкер ВМС США. Фото: Министерство обороны РФ Сейчас в Черном море находятся два боевых корабля и танкер ВМС США. Фото: Министерство обороны РФ
Сейчас в Черном море находятся два боевых корабля и танкер ВМС США. Фото: Министерство обороны РФ

"Черноморским флотом выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США в акватории Черного моря", - сообщил официальный представитель нашего военного ведомства генерал Игорь Конашенков.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Захарова назвала саммит за демократию очередной химерой США

Он напомнил, что с 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США. 3 ноября туда зашел американский танкер John Lenthall, а 4 ноября прибыл штабной корабль Mount Whitney. 6 ноября с целью совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации над акваторией Черного моря выполнены полеты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от государственной границы России.

"Корабли ВМС США прибыли для участия в проводимом объединенным командованием вооруженных сил США в Европе многонациональном учении в Черноморском регионе", - уточнил генерал.

Он обратил внимание, что это не обычные учения, которые готовились заранее и о которых американцы заблаговременно известили Москву.

Речь о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы.

"Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины, - подчеркнул Конашенков. - С учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке".

"Налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке"

Известно, что сейчас эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney находятся в грузинском порту Батуми, а танкер John Lenthall - в юго-западной части Черного моря. "Российские вооруженные силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку", - заявил официальный представитель Минобороны России.

Напомним, что в конце прошлой недели министр обороны РФ Сергей Шойгу на телеканале "Россия-1" объяснил ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, почему наша страна вынуждена реагировать на заход кораблей НАТО в Черное море и чем такие заходы чреваты - с учетом того, что все контакты России с НАТО сейчас свернуты.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Госдуме посоветовали ВМС США не безобразничать у берегов Крыма

"Естественно, мы наблюдаем за кораблем, сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном. И, конечно, мы не должны допускать таких вещей, - уверен Шойгу. - Но если говорить еще точнее, то, конечно, это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система (обороны. - Прим. ред.) по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны".

Министр тогда добавил, что нынешние инициаторы захода кораблей в Черное море не одиноки в таких проверках и походах. А что же Россия, как она на это реагирует? "Могу сказать, что мы тоже проводим учения и будем их проводить", - заявил Шойгу.

Все передвижения американских кораблей в Черном море наши военные отслеживают с крейсера "Москва" и фрегата "Адмирал Эссен". Фото: Министерство обороны РФ
Мнение экспертов

Виктор Мураховский, главный редактор журнала "Арсенал Отечества":

- Столь жесткая реакция наших военных на заход в Черное море боевых кораблей США и подготовку там военно-морских учений вполне объяснима. Прежде всего потому, что это внеплановое мероприятие, чего раньше не случалось с подобными маневрами. Также обращает на себя внимание привлечение к ним ненатовских стран - Украины и Грузии. Третье - это использование стратегической авиации в качестве элемента освоения театра военных действий на юго-западном стратегическом направлении.

Известно, что штабной корабль Mount Whitney, который входит в состав 6-го флота США, способен координировать и управлять действиями в так называемых многосферных операциях. Речь о действиях на море, суше, в воздухе и под водой, использовании космических средств, кибер- и информационных операциях и т.д. Тут явно прослеживается намерение освоить и изучить возможность проведения в Черноморском регионе многосферных операций, причем наступательного характера. Об этом свидетельствует использование ударных самолетов стратегической авиации США.

Создание такой группировки наверняка увязывается с ситуацией на юго-востоке Украины.

Ответные действия наших военных полностью соответствуют плану обороны страны. Группировка войск на этом стратегическом направлении у Южного военного округа и Черноморского флота вполне достаточная, чтобы пресечь любые провокации и даже агрессию. Они наверняка отслеживают в режиме онлайн все действия войск и сил НАТО, включая тех, кто переброшен в Черноморский регион с территории США и Западной Европы. Это не только боевые корабли, но и высокомобильная боевая авиация, в том числе стратегическая.

Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона":

- Фактически речь идет о создании многонациональной военно-морской группировки НАТО в Черном море. Она может сыграть роль поддержки при возможном вторжении Украины в Донбасс. В этом главная угроза. Причем там присутствуют не только эсминец с ударным комплексом управляемого оружия, но и командный корабль, который готов взять на себя функции управления группировкой. Плюс танкер, который готов поддерживать операционную готовность кораблей НАТО, дозаправлять их топливом. Поэтому и столь жесткая реакция Минобороны России.

Нельзя забывать, что в Черноморском регионе отработали и стратегические бомбардировщики США В-1В как носители ядерного оружия. Поэтому ситуация накаляется. Заявление нашего минобороны - это, собственно, предупреждение. Что мы не будем пассивно наблюдать за развитием ситуации и при необходимости готовы оперативно реагировать на нее.

Впрочем, реакция, думаю, будет спокойной, учитывая, что вся акватория Черного моря просматривается нашей радиотехнической разведкой. Плюс у нас есть береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Любая цель в акватории Черного моря может быть поражена при необходимости. То есть имеется возможность нейтрализовать все силы, которые США подтягивают в регион для проведения этой операции.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Россия и США

Главное сегодня

Клишас: Проект закона о системе публичной власти в регионах доработают
Макей: Польша стягивает к границе боевую военную технику
Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом
Минцифры предложило оформлять Fan ID на Госуслугах
С 16 ноября бумажный сертификат о прививке от COVID можно будет получить в МФЦ
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства