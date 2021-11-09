Захарова: Москва не "тормозит" встречи в нормандском формате

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который считает, что "Россия тормозит подготовку встреч в нормандском формате".

Как написала Захарова в своем Телеграм-канале, российская сторона "не тормозит, а не собирается участвовать в пустом постановочном мероприятии. Наполните его смыслом, а именно выполните то, о чем договаривались ранее в ходе саммитов в "нормандском формате", и тогда появится повод обсудить и новую встречу".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 8 ноября, что хотя Германия и Франция предлагают провести встречу на уровне глав МИД в нормандском формате 11 ноября, сделать это затруднительно. Причина этого не только в графике Лаврова, но и в том, что хотя Москва ранее распространила предложения касательно итогового документа встречи, на эти предложения до сих пор не последовало реакции.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА "Новости", российская сторона готова к переговорам в нормандском формате как на уровне министров, так и в формате саммита, однако для этого сначала должен быть подготовлен документ.