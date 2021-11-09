Захарова ответила на призыв к санкциям в связи с ситуацией на границе Польши

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв Варшавы ввести санкции против тех, кто причастен к кризису с мигрантами на границе Беларуси и Польши.

"И против Буша-младшего с Пентагоном?", - написала она в своем телеграм-канале, намекая на преобладание иракских беженцев среди мигрантов, стремящихся попасть на территорию Польши из Беларуси.

Напомним, именно во время президентства Джорджа Буша-младшего в марте 2003 года США начали Иракскую войну с целью свержения Саддама Хуссейна, продолжавшуюся почти до декабря 2011 года.