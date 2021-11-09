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09.11.2021 13:18
Рубрика: В мире

Захарова посоветовала Порошенко "молчать и молиться"

Текст: Константин Волков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала 9 ноября в своем Telegram-канале комментарий на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко. Последний призвал "ввести адские санкции" против президента Беларуси Александра Лукашенко из-за ситуации с мигрантами на границах с Польшей и Литвой.

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"...Призываю международное сообщество активно действовать, чтобы не допустить гуманитарной трагедии и наказать виновных. Наименьшей международной карой стало бы введение адских санкций не только против Лукашенко", - заявил Порошенко.

Как написала Захарова, "это смеет говорить деятель, под чьим "президентством" Украину были вынуждены покинуть миллионы ее граждан? Порошенко забыл добавить, что Россия безоговорочно приняла на своей территории сотни тысяч украинцев, предоставив кому гражданство, кому временное убежище, кому материальную и медицинскую помощь. Молчал бы лучше и молился, раз про ад вспомнил".

В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Политический кризис на Украине Отношения России и Украины

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