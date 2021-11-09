Завершился финальный этап Международной премии #МЫВМЕСТЕ. В финал вышли 288 проектов общероссийской акции взаимопомощи из всех регионов России. Победителей объявят на Международном форуме гражданского участия.

Он пройдет в Москве со 2 по 5 декабря под эгидой ЮНЕСКО.

На премию поступило более 25 тысяч заявок, в течение месяца их оценивали 300 профессиональных экспертов. Главными критериями оценки стали актуальность и социальная значимость проекта, эффективности, логическая связь между приведенными проблемами, целями, задачами. Фонд премии - 100 миллионов рублей.

"Всех участников объединяет стремление помочь тем, кто в этом нуждается, - говорит руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева. - Своими проектами они добиваются реальных позитивных изменений". Названия номинаций говорят сами за себя: "Помощь людям","Здоровье нации", "Страна возможностей", "Культурное наследие", "Комфортный город", "Зеленая страна", "Технологии для жизни", "Герои среди нас", "Социальные медиа" и другие.

Все проекты разбиты по направлениям. В треке "Волонтеры и НКО" представлены проекты, направленные на улучшение качества жизни ветеранов, маломобильных людей, многодетных семей. Есть проекты по культуре, экологии. Над некоторыми трудится один человек, а над какими-то - коллективы.

Трек "Медиа" - это истории о людях, меняющих жизнь к лучш ему, размещенные в местных СМИ. Активно участвуют в премии #МЫВМЕСТЕ регионы. Например, Ярославскую область в финале представляла Алена Никулинская с проектом соцподдержки проживающих в домах-интернатах пожилых людей. София Меркурьева из Нижегородской области вышла с проектом "Правовая аксиома", который помогает школьникам правильно выходить из конфликтной ситуации. Из Псковской области были проекты "Экосуббота" ООО "Титан-Полимер", "Мозгу тонус - долголетие в бонус" предпринимателя Марии Андреевой, "Антиборщевик" Николая Петрова и другие. Международная премия #МЫВМЕСТЕ проходит в рамках федерального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование".

Прямая речь

Артем Метелев, руководитель платформы ДОБРО.РФ, глава Комитета Госдумы по молодежной политике:

- В финал вышли 288 проектов, которые на всех этапах защит и оценок продемонстрировали по-настоящему значимые результаты.

Среди них есть проекты, которые развивают и формируют экологическую культуру, занимаются цифровым просвещением, проекты молодых ученых и талантливых блогеров. Народное голосование покажет, в каких инициативах есть сильные команды единомышленников, волонтеров, есть ли у них широкая поддержка местных сообществ.