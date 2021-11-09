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09.11.2021 20:47
Рубрика: Экономика

"Зонтичный" механизм предоставления поручительств популярен у бизнесменов

Текст: Екатерина Ковалевская
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8605)
Павел Халабурдин, предприниматель из Армавира на Кубани, решил расширить бизнес и приобрести участок с производственными помещениями. На это, а также на пополнение оборотных средств и потребовался кредит.

"Хотим увеличить выпуск продукции на 30-50 процентов, - рассказал Павел. - Но получить кредит всегда было непросто. Особенно малым компаниям. Большие проценты. Да и банки часто требуют залог. А что может предложить им небольшое предприятие? И тут на мое счастье узнал о новом механизме господдержки малого и среднего бизнеса с участием Корпорации малого и среднего предпринимательства и Минэкономразвития России".

Фото: iStock
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Павел занимается производством и реализацией сантехнического оборудования. В сентябре его компания получила два кредита с господдержкой на 32 миллиона рублей по ставке 8,5 процента годовых. Стандартные ставки в банках на тот момент составляли 10-11 процентов. "Ставка по нашему кредиту фиксированная, то есть банк не имеет право ее увеличивать. А обычно банки это делают, если вырастает ключевая ставка ЦБ, - пояснили в бухгалтерии компании. - Плюс Корпорация МСП обеспечила нам часть залога. Таким образом, мы высвободили имущество, что позволяет нам получить новый заем, если он потребуется. При этом дополнительные документы для кредита у нас не запрашивали".

Многие предприниматели тоже отмечают, что получить заем стало проще благодаря новому финансовому инструменту в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Речь идет о "зонтичном" механизме предоставления поручительств. Заработал он в сентябре. И им уже воспользовались десятки бизнесменов. По данным банков, на середину октября они получили около 2,4 миллиарда рублей.

"Корпорация внимательно следит за ставками. Ведь 50 процентов риска банков мы взяли на себя, поэтому ждем от них комфортных для бизнеса условий", - отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. В проекте участвуют шесть банков, так что господдержка доступна предпринимателям всех регионов страны. По прогнозам, она позволит не менее 35 тысячам компаний к 2024 году получить кредиты более чем на 600 миллиардов рублей.

Экономика Бизнес Малый бизнес Национальные проекты 2019-2024 Господдержка малого бизнеса

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