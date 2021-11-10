Овен

Первая половина недели будет благоприятной для принятия решений, подписания важных бумаг и встреч с начальством.

Телец

Даже самыми простыми и повседневными делами вы будете заниматься вдохновенно.

Близнецы

Отличная неделя для тех, кто связан с искусством. Остальные тоже могут рассчитывать на удачные покупки.

Рак

На этой неделе вы вправе рассчитывать на успех и поддержку со стороны.

Лев

Всю неделю вы будете терпеливо ждать перемен. Как на работе, так и дома. Пора подняться на новый уровень.

Дева

В начале недели вы сможете отлично справляться с любыми рабочими делами, включая и самые сложные.

Весы

Вы проявите лидерские качества и умение находить нестандартный выход из любой ситуации.

Скорпион

Вам следует найти экспертов, чтобы решить свои профессиональные проблемы и преодолеть сложности.

Стрелец

Не драматизируйте события и избегайте излишней эмоциональности, чем бы они ни были вызваны.

Козерог

Вам не удастся осуществить свои замыслы в тайне от окружающих, они быстро станут известны.

Водолей

Вам придется регулировать противоречия между разными поколениями домочадцев.

Рыбы

Вас ждет немало приятных новостей, небольших подарков и сюрпризов. Особенно порадуют события на личном фронте.