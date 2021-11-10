Овен
Первая половина недели будет благоприятной для принятия решений, подписания важных бумаг и встреч с начальством.
Телец
Даже самыми простыми и повседневными делами вы будете заниматься вдохновенно.
Близнецы
Отличная неделя для тех, кто связан с искусством. Остальные тоже могут рассчитывать на удачные покупки.
Рак
На этой неделе вы вправе рассчитывать на успех и поддержку со стороны.
Лев
Всю неделю вы будете терпеливо ждать перемен. Как на работе, так и дома. Пора подняться на новый уровень.
Дева
В начале недели вы сможете отлично справляться с любыми рабочими делами, включая и самые сложные.
Весы
Вы проявите лидерские качества и умение находить нестандартный выход из любой ситуации.
Скорпион
Вам следует найти экспертов, чтобы решить свои профессиональные проблемы и преодолеть сложности.
Стрелец
Не драматизируйте события и избегайте излишней эмоциональности, чем бы они ни были вызваны.
Козерог
Вам не удастся осуществить свои замыслы в тайне от окружающих, они быстро станут известны.
Водолей
Вам придется регулировать противоречия между разными поколениями домочадцев.
Рыбы
Вас ждет немало приятных новостей, небольших подарков и сюрпризов. Особенно порадуют события на личном фронте.