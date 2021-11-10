Более 43 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в среду вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID- 19 выздоровели 90 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте более 43 тысяч человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 145,2 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 656 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 815 военнослужащих с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. Восемь заболевших лечат гражданские медики. Еще 833 человека изолированы на дому.

Сообщается, что трое инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У четырнадцати пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 108 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 241 человека.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи двухсот человек, 432 из которых - гражданские.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 29,7 тысячи пациентов, из которых почти 10,9 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 310 427 человек, сообщили в ведомстве.