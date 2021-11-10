Более 43 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса

Новости

В Москве госпитализирован актер из "Дозоров" Игорь Савочкин 22:10
ВОЗ назвала ковид причиной будущих вспышек кори 21:34
В Карабахе открыли памятник миротворцу 21:32
Воробьев допустил возможность обязательной вакцинации в Подмосковье 21:27
Российские саперы продолжат разминирование в Лаосе 20:59
Грызлов: Киев "валяет дурака" на переговорах контактной группы по Донбассу 20:56
В Подмосковье закрыли зоопарк, сотрудники которого били енота 20:35
Москвичей ждет ледяной дождь в ночь на четверг 20:27
В Москве мужчина обстрелял сотрудника ФСИН 20:10
РФ не примет участия в виртуальной встрече глав МИД по борьбе с COVID-19 20:04
Карпин заявил, что поставил точку в вопросе приглашения Дзюбы в сборную 19:48
Звезды поттерианы вернутся к своим ролям в юбилейном спецэпизоде 19:38
Джикия сможет сыграть за сборную России против Кипра и Хорватии 19:36
Названы даты выхода "Неудержимых 4" и экранизации Borderlands в России 19:33
Стало известно, по чьей вине произошло ДТП с актрисой Еленой Сафоновой 19:22
Турчак сообщил, что съезд "Единой России" назначен на 4 декабря 18:58
Кузнецова избрана врио замсекретаря Генсовета "Единой России" 18:43
Футболистка "ПСЖ" организовала нападение на конкурентку за место в составе 18:32
Умер художник "Тайны Третьей планеты" Дмитрий Куликов 18:32
Глава МИД Беларуси назвал Крым российской территорией 18:28
Парламентарии Беларуси и РФ обсудят ситуацию с беженцами 18:28
Инфляция в США выросла до рекорда с 1990 года 18:26
Премьеру "Ампира V" по роману Виктора Пелевина снова перенесли 18:18
Исследование: Прослушивание любимой музыки помогает от болезни Альцгеймера 18:17
На учении ОДКБ в Казани саперы использовали датчик "жив-ранен, убит" 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
10.11.2021 21:30
Рубрика: Власть

Более 43 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов
Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в среду вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID- 19 выздоровели 90 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте более 43 тысяч человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 145,2 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 656 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 815 военнослужащих с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. Восемь заболевших лечат гражданские медики. Еще 833 человека изолированы на дому.

Сообщается, что трое инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У четырнадцати пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Фото: Пресс-служба Минобороны
В Подмосковье военные развернули медцентр на 600 больных COVID-19

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 108 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 241 человека.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи двухсот человек, 432 из которых - гражданские.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 29,7 тысячи пациентов, из которых почти 10,9 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 310 427 человек, сообщили в ведомстве.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Голикова: Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 48,4%
Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами
Глава МИД Беларуси назвал Крым российской территорией
Роспотребнадзор Петербурга рассказал, чем грозит пожилым отказ от прививки
Арестован подозреваемый в шпионаже экс-депутат горсовета Ялты
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах