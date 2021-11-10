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10.11.2021 20:18
Рубрика: Происшествия

Более 700 "неприкасаемых" граждан стали в этом году фигурантами уголовных дел

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8607)
Следственный комитет РФ с начала года привлек к уголовной ответственности больше 700 человек, обладающих особым правовым статусом (так называемые "неприкасаемые"). К таким гражданам относятся, к примеру, адвокаты, депутаты, судьи. Эта цифра прозвучала 10 ноября на оперативном совещании, где обсуждали итоги работы СК России за 9 месяцев этого года.
С рядом региональных руководителей СКР разговор Александра Бастрыкина шел в суровой тональности. Фото: sledcom.ru С рядом региональных руководителей СКР разговор Александра Бастрыкина шел в суровой тональности. Фото: sledcom.ru
С рядом региональных руководителей СКР разговор Александра Бастрыкина шел в суровой тональности. Фото: sledcom.ru

На этом совещании глава СКР Александр Бастрыкин назвал и другие интересные цифры. Его следователи направили в суд 70 693 уголовных дела против 77 132 обвиняемых. Расследовано 2123 преступления, совершенных организованными группами и преступными сообществами. В суды передано 7405 дел о коррупции.

Фото: ren.tv
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Для защиты трудовых прав граждан отправлено в суд 615 уголовных дел о преступлениях, связанных с невыплатой заработной платы. А более чем по 600 делам ущерб потерпевшим полностью возмещен на стадии следствия. Работникам выплачена задолженность в размере 3,2 миллиарда рублей, на имущество обвиняемых стоимостью 1,9 миллиарда рублей по ходатайству следователей наложен арест.

Вообще, с начала этого года во время следствия потерпевшим и государству возмещено 53,9 миллиарда рублей. Также наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых стоимостью 62,2 миллиарда рублей.

Говоря о расследовании конкретных уголовных дел, Александр Бастрыкин обратил особое внимание на странное прекращение СК по Ленинградской области громкого уголовного дела о разрушении музея "Дорога Жизни" в деревне Коккорево Всеволожского района Ленинградской области.

Исполняющий обязанности руководителя СК по Санкт-Петербургу доложил о том, что в ближайшее время будет завершено расследование дела о пожаре 4 июня 2019 года в доме Алексея Черкасского (Риттера), расположенном на Университетской набережной.

Оказалось, что лучше всего работают следователи в Приморском крае, Удмуртской и Карачаево-Черкесской республиках и во Владимирской области. Но больше всего времени Бастрыкин уделил тем начальникам, у которых дела идут плохо. В частности, председатель СК потребовал доклад от руководителя СУ СК России по Липецкой области Евгения Шаповалова.

С начала года за время следствия людям и государству возмещено 53,9 миллиарда рублей

В этом подразделении остается большой проблемой расследование тяжких преступлений. Каждое седьмое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела признано незаконным. Больше стало возвращенных прокурором на доработку уголовных дел. Почти две трети оконченных дел - о преступлениях небольшой и средней тяжести. Бастрыкин поручил центральному аппарату провести проверку деятельности следственного управления по Липецкой области.

Руководитель СК по Республике Северная Осетия (Алания) Валерий Устов выслушал жесткую критику о том, что в его ведомстве стало в два раза больше дел, возвращенных судами на доработку. Еще неприятная цифра - увеличилось на треть число дел, возвращенных прокурорами на доследование, при этом нагрузка на следователей - ниже среднероссийского показателя.

Неважно идут дела и в СК по Тамбовской области. Там с 2019 года ухудшаются важные показатели. Растет количество дел, возвращенных судами и прокуратурой, снижается число раскрытых преступлений прошлых лет. Руководитель этого следственного управления Александр Полшаков вынужден был докладывать о причинах сложившейся ситуации. Были озвучены претензии и к исполняющему обязанности руководителя СК по Омской области Сергею Марковиченко. В связи с проблемами дольщиков в регионе.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Сегодня в Омской области 39 проблемных домов. Но следователями с начала года не отправлено в суд ни одного уголовного дела о недостроях. Личные же приемы дольщиков руководством регионального следственного управления вообще не проводились.

Критика начальников не сказалась на заботе о рядовых сотрудниках. На совещании обсуждалось дальнейшее обеспечение сотрудников ведомства служебным жильем. Руководители подразделений центрального аппарата, которые отвечают за материально-техническое обеспечение, доложили Бастрыкину о предстоящей закупке 47 квартир для сотрудников центрального аппарата. Надо сказать, что, несмотря на все сложности, в этом году 165 сотрудников центрального аппарата СК уже получили служебное жилье. Также глава ведомства поручил в кратчайшие сроки распределить имеющиеся 18 квартир в Москве и Московской области. Кроме того, ведомством дополнительно изысканы внутренние резервы на 200 миллионов рублей для приобретения служебных квартир.

Председатель СК России потребовал доложить о принимаемых мерах по повышению эффективности работы подразделений, в том числе и по кадрам. Отдельно еще раз подчеркнул, что необходимо внимательно подходить к расследованию преступлений прошлых лет.

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