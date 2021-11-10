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Рубрика: В мире

Браслеты королевы Марии-Антуанетты проданы на аукционе за 7 млн евро

Текст: Максим Макарычев
Фото: AFP/Fabrice COFFRINI Фото: AFP/Fabrice COFFRINI
Фото: AFP/Fabrice COFFRINI

Браслеты, принадлежавшие бывшей королеве Франции Марии-Антуанетте, были проданы во вторник на аукционе в Женеве более чем за семь миллионов евро. Эти украшения жены Людовика XVI, состоящие из 112 бриллиантов, были выставлены на аукцион впервые.

Фото: pixabay
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До попытки побега из Франции с Людовиком XVI и его детьми после Французской революции, Мария-Антуанетта, которая была казнена в 1793 году, успела отправить драгоценности в Брюссель, откуда они были переданы родственникам на ее родину в Австрию. "Во время пандемии мы увидели, что многие люди хотят покупать украшения. Исторические предметы сейчас пользуются большим спросом, особенно со стороны покупателей в Азии", - заявил в интервью AFP эксперт Sotheby's Оливье Вагнер. По его словам, покупатели хотят идентифицировать себя с людьми, которые владели ими в то время, и готовы платить высокую цену за "их происхождение, за историю, которая намного превышает внутреннюю ценность лота".

Между тем

На аукционе Sotheby's 10 ноября будут выставлены брошь и серьги из ценностей династии Романовых. Этот набор сапфиров и бриллиантов принадлежал тете царя Николая II, великой княгине Марии Павловне. По словам Вагнера, во время событий октября 1917 года она передала эти украшения доверенному лицу, английскому дипломату Альберту Генри Стопфорду, который отвечал за их хранение в Лондоне. Великая княгиня была одной из последних из Романовых, покинувших Россию в 1919 году. Только в 1920 году, незадолго до своей смерти, она получила свою коллекцию драгоценностей в Лондоне. "Камень в центре броши весит более 26 карат, а на серьгах - два камня от 6 до 9 карат", - пояснил Оливье Вагнер. В 2009 году эти украшения уже выставлялись на аукционе британского дома. Они были куплены европейской княжеской семьей почти за 500 000 долларов и сейчас выставляются на аукционе.

В мире Европа Швейцария

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