Будущая правящая коалиция Германии раскритиковала Польшу за мигрантов

Формирующаяся в Германии коалиция СДПГ, "зеленых" и СвДП под названием "светофор" по партийным цветам подвергла критике политику Польши, которая разворачивает мигрантов на границе с Беларусью, пишет газета Die Presse.

Необходимо направить два послания в Варшаву, сказала лидер партии "зеленых" Катрин Геринг-Эккардт в интервью Die Welt: "Первое: нет бесчеловечному отталкиванию. И второе: "Да" солидарности". В то же время она высказалась за ужесточение санкций против Беларуси со стороны ЕС.

Со своей стороны, представитель по миграционной политике парламентской группы СДПГ в бундестаге Ларс Кастеллуччи считает, что основные права, включая доступ к убежищу, должны всегда соблюдаться на внешних границах Европы. При этом Европейское агентство по охране границ Frontex должно получить немедленный доступ к польской пограничной зоне и обеспечить защиту фундаментальных прав для всех, кто там находится. СМИ и гуманитарным организациям также должен быть предоставлен доступ, полагает парламентарий.

Оппозиционная Левая партия настаивает на том, чтобы людям, которые сейчас ищут убежища, была гарантирована небюрократическая программа его предоставления, как в Германии, так и во всей Европе.

По словам председателя партии Сюзанны Хенниг-Веллсов, будущая правящая коалиция Германии должна проявить больше политической смелости для быстрого гуманитарного приема беженцев из наиболее нуждающихся стран.

Между тем автобусу немецких правозащитных организаций Seebrücke Deutschland и LeaveNoOneBehind с гуманитарной помощью для мигрантов силовики не разрешили продолжить движение за несколько километров до пограничного перехода Кузница во вторник вечером. Среди прочего, автомобиль вез обувь и одеяла.

Первоначально активисты планировали забрать мигрантов на обратном пути. Однако МИД Германии предупредил, что "несанкционированная перевозка людей и возможный несанкционированный въезд" могут иметь уголовные последствия. "Мы хотим подать знак солидарности. Это день падения Берлинской стены, и важно, чтобы мы выбрали права человека, а не стены", - подчеркнули правозащитники.