ЦБ: Число жалоб россиян на банки сократилось на треть

За январь-сентябрь 2021 года количество граждан на банки снизилось на 28,2% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года и составило 107,2 тысячи. Об этом говорится в Отчете по работе с обращениями за январь-сентябрь 2021 года, который Банк России опубликовал в среду.

ЦБ указал, что наибольшую долю среди жалоб на кредитные организации занимают вопросы потребительского кредитования - 32,4%. По сравнению с январем-сентябрем 2020 года удельный вес таких жалоб снизился на 9,4 процентного пункта.

Одновременно с этим увеличилось поступление жалоб на микрофинансовые организации (+37,3% до 25 тыс.) и страховые компании (+20,4% до 28 тыс.). Регулятор объяснил всплеск жалоб на страховщиков эффектом низкой базы, сложившейся на фоне ограничений из-за COVID-19 в апреле - июне 2020 года. Кроме того, на динамику обращений повлияло снижение доступности ОСАГО в ряде регионов, уточнили в ЦБ.

"Одной из причин всплеска жалоб на МФО стала деятельность неформальной группы взаимосвязанных организаций, которые нарушают права потребителей, - пояснили в ЦБ. - Банк России в 2021 году исключил из реестра шесть МФО, входивших в эту группу. В структуре жалоб на МФО также растет доля навязывания дополнительных платных услуг".