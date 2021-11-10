ЦБ выявил нарушения банками в расчете полной стоимости кредита

Банк России выявил случаи нарушения банками порядка расчета полной стоимости кредита (ПСК), сообщили "Российской газете" в пресс-службе Банка России. Это приводит к удорожанию ссуды для заемщика.

По словам экспертов, недобросовестная практика наблюдается как в небольших, так и крупных банках. По расчетам ЦБ, пресечь ее должны изменения действующего законодательства.

ПСК показывает клиенту, в какую сумму обойдутся заемные средства целиком, включая проценты, страховые, комиссионные и иные услуги. ПСК обычно выше процентной ставки по кредиту, причем чем больше дополнительных услуг оформляется вместе с кредитом, тем дороже оказываются заемные деньги.

В ЦБ "Российской газете" рассказали, какие именно недобросовестные действия со стороны банков выявил регулятор.

"Например, когда банк, предлагая к кредиту страховку, включает в расчет ПСК не всю страховую премию, мотивируя это тем, что условия кредита зависят от оформления страховки только по части рисков (а остальные риски выбраны заемщиком добровольно), - сообщили в Банке России. - Выявлены практики заключения одновременно с кредитным договором дополнительного соглашения, значительно увеличивающего процентную ставку по кредиту, после даты заключения кредитного договора. Ряд кредиторов навязывают заемщикам приобретение добровольных дополнительных услуг, таких как страхование, платные услуги банка (информирование, снижение ставки по кредиту), консультационные услуги, договоры поручительства".

Такие услуги фактически являются для заемщиков обязательными для заключения кредитного договора, уточнили там.

"В Банк России поступают жалобы на навязывание дополнительных услуг при заключении договора кредита/займа, при этом нарушения и недобросовестные практики, связанные с расчетом ПСК, чаще всего остаются незамеченными со стороны клиентов. Однако регулятор получает большое число обращений, связанных с невозможностью обслуживать долг, и анализируя такие жалобы, отмечает, что при подписании кредитного договора человеку нередко сложно оценить реальные масштабы будущих платежей именно потому, что кредитор намеренно занижает полную стоимость кредита", - сообщили в ЦБ.

Как уточнили в Банке России, невключение в ПСК услуг, которые по факту предлагаются вместе с ссудой и от которых заемщик не может отказаться (или его не информируют от такой возможности), является фактически введением потребителя в заблуждение, не дает ему возможности оценить реальные расходы, связанные с кредитом, может стать причиной излишней закредитованности и возникновения проблем, связанных с погашением долга.

Председатель правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров отметил, что на фоне сокращения доли хороших заёмщиков из-за роста процентных ставок и высокого уровня ликвидности у банков, работникам их фронт-офисов приходится "творчески" выполнять высокие планы по кредитованию, и это "творчество" может проявляться как в небольших, так и в крупнейших банках.

Директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Иван Уклеин уточнил, что банки и другие кредиторы пользуются низкой финансовой грамотностью клиентов и предлагают "добровольные" продукты в рамках закона. "В силу наличия лазеек в законодательстве, на банковском рынке до недавнего времени присутствовала практика навязывания ненужных клиенту страховых продуктов, - уточнил Уклеин. - Клиентам нужно сверять величину ежемесячного платежа без подключённой опции и вариант с подключением. Как это ни парадоксально, но даже с учётом маркетинговых ходов с повышением ставки при отказе от страховки, реальная эффективная переплата клиента зачастую оказывалась меньше, если отказаться от навязанного продукта и выбрать кредит по более высокой ставке. Поэтому при заключении кредитного договора (как и любого другого) следует внимательно, без спешки изучить все документы, которые предлагаются на подписание, включая приложения к договору и "мелкий шрифт", ознакомиться с предлагаемым графиком платежей, свериться с любым кредитным онлайн-калькулятором и принять взвешенное решение".

Минфин и Банк России также работают над концепцией законодательных изменений, уточнили в ЦБ. По мнению регулятора, это позволит пресечь указанные нарушения. Так, в расчет ПСК, помимо платежей по погашению основной суммы долга и процентов, предлагается включать любые иные платежи заемщика в пользу кредитора и (или) третьих лиц, если кредит выдается при условии получения и оплаты дополнительных услуг и это указывается при оформлении кредитного договора. Или если в зависимости от согласия или отказа от этих услуг могут изменяться условия выдачи потребительского кредита. А кредитор, предлагающий заемщику дополнительные услуги к кредитному договору, будет обязан также предложить альтернативный вариант кредита без этих услуг, но на сопоставимых условиях: с расчетом по нему ПСК и информированием заемщика о размере этой ПСК.

Кроме того, если по договору потребительского кредита/займа предусмотрено несколько процентных ставок, которые применяются в зависимости от поведения заемщика (например, по кредитным картам внутри грейс-периода одна ставка, при выходе за его пределы - другая, а в случае обналичивания денег - третья), предлагается рассчитывать ПСК, исходя из максимальной суммы платежей, возможных к уплате.

Изменениями также предлагается увеличить "период охлаждения" в отношении дополнительных услуг: заемщик должен иметь возможность отказаться от них в срок вплоть до пяти календарных дней после даты первого платежа по кредитному договору, при этом минимальным "периодом охлаждения" останутся четырнадцать календарных дней. Потому что нередко гражданин обнаруживает, что стоимость кредита для него слишком высока только при совершении первого платежа.

"Поправки предложено внести и в законодательство о рекламе: продвигать кредитные продукты можно будет только с хорошо заметным указанием реальной полной стоимости кредита, - уточнили в ЦБ. - Мы ожидаем, что законопроект будет внесен в осеннюю сессию Государственной Думы".

По оценке Прохорова, более радикальным решением могло бы стать законодательное ограничение возможности кредитования заёмщиков с определенными дефолтными параметрами, но это может привести к их переходу в сектор теневых кредитов.