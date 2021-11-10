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Рубрика: Общество

Число умерших от COVID-19 в Европе за неделю возросло на 10 процентов

С 1 по 7 ноября в странах ЕС коронавирус выявлен почти у двух миллионов человек. Это на 7 процентов больше, чем неделей ранее. От вызванных COVID-19 осложнений скончались свыше 26,7 тысячи пациентов. Число летальных исходов увеличилось на 10 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на даные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Подчеркивается, что в других точках земного шара число новых случаев SARS-CoV-2 уменьшается. И в целом заболеваемость в мире возросла лишь на один процент.

В эпидемическом бюллетене ВОЗ отмечается, что от коронавируса реже стали умирать в Юго-Восточной Азии - число смертей там сократилось на 29 процентов.

Что касается стран - больше всего инфицированных коронавирусом выявили в США - 510 968 человек. На втором месте - Россия (281 305). Далее идут Великобритания (252 104), Турция (197 335) и Германия (169 483).

Согласно данным за последние два месяца, в большинстве анализов (99,6 процента) обнаружен штамм "дельта". Он стал доминировать над другими вариантами, включая те, что отнесены к разновидностям, вызывающим обеспокоенность: "бета" и "гамма".

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