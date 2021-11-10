Внедрение цифровых технологий в горнодобывающую промышленность и металлургию становится ключевой точкой роста и одним из главных конкурентных преимуществ на глобальном рынке. "Цифра" уже сегодня приводит к серьезным преобразованиям в металлургической отрасли.

"На сегодняшний день решающими факторами успеха являются цифровая трансформация и развитие "гибкого" производства, - отметил глава Минпромторга России Денис Мантуров. - На разработку и внедрение цифровых решений в промышленности правительство планирует направить в ближайшие 3 года более 3,7 миллиарда долларов".

Российские компании уже сейчас инвестируют значительные средства в цифровые технологии с нарастающей динамикой. Так, "Северсталь" в 2020 году выделила на IT и диджитал 6,7 миллиарда рублей - на 7 процентов больше, чем в 2019 году. А в 2021-м еще 9,1 миллиарда рублей. В этом году ключевым изменением здесь называют непрерывную работу с клиентом по созданию совместного продукта. В начале года были созданы четыре новые клиентские команды, которые сфокусировались на генерации и проработке новых инициатив, продвижении в бизнес-подразделениях цифровых инструментов. Планируется реализовать более 200 проектов в сфере производства, сбыта и логистики.

В части управления цепочками поставок внедряются клиентские модели продаж, внутренней логистики, а также среднесрочное планирование добывающих активов. К другим значимым проектам относится внедрение системы управления инженерными данными, тиражирование MES-системы на предприятия метизной группы. Кроме того, "Северсталь" выделила в отдельную компанию маркетплейс по цифровизации закупок Industrial.Market. Маркетплейс. Пилотные испытания платформы прошли во втором квартале 2021 года в Вологодской области. К платформе было подключено более 50 поставщиков и более 200 заказчиков. Ключевым результатом пилота стала цифровизация процесса: сокращение среднего времени цикла закупки с 30-90 дней до 1-16 дней (по сравнению с закупками по складируемой схеме), сокращение числа взаимодействий в процессе заказа в два раза, размещение более 100 тысяч SKU товаров на платформе и проведение заказов в семи категориях, основные из которых электротехническое оборудование и инструменты. Рост закупок через платформу превысил 200 процентов в последний месяц проведения пилота. Теперь компания планирует масштабировать решение на свои остальные активы.

"Мы убеждены в перспективности цифровизации процесса закупок: объем российского рынка tail spend (нестратегические закупки) оценивается в сумму около 20 миллиардов долларов в год", - прокомментировал директор по развитию бизнеса и корпоративным венчурным проектам Андрей Лаптев. - Мы планируем стать лидерами на этом рынке с долей в десятки процентов через несколько лет. Поэтому выделение маркетплейса в отдельную структуру позволяет масштабировать бизнес за пределами компаний, входящих в "Севергрупп", создать программу мотивации для команды Industrial.Market и придать дополнительный импульс к основанию широкого спектра партнерств".

Реализация проектов цифровизации отрасли позволит выстраивать прозрачную вертикаль производственных процессов

Создан Центр искусственного интеллекта и машинного обучения, включающий в себя отдел анализа данных и отдел компьютерного зрения. В 2021 году в области digital-проектов специалисты продолжают тренд на повышение энергоэффективности оборудования, а также увеличение производительности ключевых агрегатов. На горно-обогатительном комбинате "Карельский окатыш" внедряется модель, которая позволит экономить энергоносители на обжиговых машинах. Кроме того, благодаря цифровым решениям, планируется увеличить производство на стане 2000 Череповецкого металлургического комбината, а также значительно ускорить нагрев слябов в листопрокатном цехе производства трубного проката ЧерМК.

Еще один из лидеров отрасли - Группа НЛМК тестирует инновации в области интернета вещей и искусственного интеллекта в рамках соглашения о стратегическом партнерстве с независимой Ассоциацией лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ). Здесь планируют развивать цифровизацию производственных процессов, а ряд пилотных проектов уже проходит апробацию. Группа НЛМК и компания Biometriclabs тестируют применение мобильных беспроводных виброакустических датчиков для определения утечек в трубопроводах предприятий. Такие датчики обеспечивают постоянный онлайн-мониторинг состояния коммуникаций, проложенных под землей, то есть потенциально позволяют быстрее находить поврежденные участки. Это поможет снизить число утечек и повысить надежность водоснабжения оборудования. Как сообщили в компании, через площадку Группы НЛМК по оценке внешних инновационных решений уже прошли тысячи стартапов, более 100 решений были внедрены или находятся на стадии пилотирования.

Реализация проектов цифровизации металлургической отрасли позволит выстраивать прозрачную вертикаль производственных процессов от ведения горных работ до проектирования и строительства заводских мощностей и сооружений. Например, программа "Цифровой карьер" компании "Металлоинвест" включает в себя панель управления горным производством в реальном времени на основе 3D-планов работ и систему слежения за соответствием согласованному плану. В будущем предполагается внедрение беспилотной навигации. В планы развития программы также заложена перспективная возможность интеграции с системами контролирующих ведомств. Эта программа позволяет снизить себестоимость работ на 2 процента, увеличить производительность на 3 процента и сократить время простоя карьерной техники на 10 процентов.

Еще одним важным направлением цифровой трансформации компании стала программа "Цифровой актив", собравшая все данные о производственных активах компании. Также реализуется проект по внедрению информационной системы управления инженерными данными, которая позволит оцифровать инженерные данные по проектам капительного строительства на всем жизненном цикле - от предпроектной проработки до ликвидации объекта. Пилотный проект в среде ИСУ ИД планируется реализовать уже в этом году. Система управления инженерными данными позволит сократить сроки реализации инвестиционных проектов на 10 процентов, создать цифровые двойники и снизить удельные эксплуатационные затраты на 5-10 процентов.

"Еще одна задача - повышение качества проектной документации. Необходимо использовать ресурсы и потенциал всех участников процесса, синхронизировать действия, контролировать взаимодействие изыскателей, проектировщиков и экспертов, - рассказала заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти Юлия Шабала. - На решение именно этих задач направлена новая программа. Мы надеемся, что она позволит улучшить качество проектной документации, отправляемой на государственную экспертизу".

В металлургии процессы автоматизации внедряются довольно давно, а на любом производстве всегда старались собирать максимальное количество данных и контролировать процессы. Сегодня цифровизация делает старые производства высокотехнологичными. Очевидно, что по мере развития цифровых технологий компании получают возможность собирать гораздо больший массив данных и анализировать их, создавая единую цифровую модель отрасли.