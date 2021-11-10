Доходы инвалидов из интернатов посчитают по-новому

Зарплату людей с инвалидностью, которые живут в интернатах, не будут учитывать при расчете дохода при получении ими соцуслуг. Постановление правительства об этом вступает в силу 10 ноября.

В документе уточняется, что такое право получили инвалиды, которые соответствуют одновременно двум критериям: и живут, и работают в организациях социального обслуживания. По состоянию на 1 января 2021 года в таких организациях проживали почти 224 тысячи граждан с инвалидностью, из них более 51 тысячи человек могут работать по заключению врача, уточнили в минтруде.

"Конечно, не у всех граждан, проживающих в интернатах, есть заработок, но часть таких людей трудятся и отдают 75% заработанных средств на оплату соцуслуг", - говорит председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. Он пояснил, чтобы получать социальные услуги в таком учреждении, инвалид должен заплатить три четверти своего общего дохода: в нем, например, учитываются пенсии, пособия, доходы от реализации имущества, страховые выплаты, проценты по вкладам. Трудно ожидать, что человек продолжит работать только для того, чтобы оплачивать социальные услуги того же объема и того же качества, которые он может получать без работы и зарплаты.

В интернатах постоянно живут больше 224 тысяч инвалидов, примерно четверти из них состояние здоровья позволяет работать

"Изменение нормативного регулирования в этой части позитивно скажется на мотивации инвалидов к трудовой деятельности", - отмечает Терентьев. По его словам, люди смогут получать заработанные своим трудом денежные средства в полном объеме, оставляя их себе на личные расходы.

Между тем, сегодня инвалиды, проживающие в домах-интернатах, трудоустраиваются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА), как правило, на базе трудовых мастерских организаций социального обслуживания. При этом в ИПРА указывается, какие у них есть трудности при выполнении трудовых функций, в том числе с риском для жизни самого инвалида или окружающих. Наряду с этим в социальных организациях проводится комплекс мероприятий по профессиональному обучению и трудоустройству инвалидов с выбором режима труда и учетом состояния их здоровья.