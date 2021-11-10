Эксперты оценили идею создания единой пассажирской судоходной компании

В создании единой пассажирской судоходной компании сейчас нет необходимости, так как с существующими перевозками справляются частные перевозчики, считают эксперты.

"Не вижу такой необходимости. Флот не является единым комплексом. Суда, которые ходят по Волге, вряд ли смогут пойти по Оке. С туристическими перевозками неплохо справляются частные компании", - заявил "РГ" председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

По его мнению, судоходная компания с государственным участием могла бы выполнять социальные перевозки пассажиров, например, по сибирским рекам. Но это небольшие объемы, на которые вряд ли стоит привлекать госкомпанию, пояснил эксперт. Такие вопросы, скорее, относятся к компетенции регионов.

Главное, чтобы в результате создания единой пассажирской судоходной компании не возникло государственной монополии в круизной отрасли с высокими тарифами на аренду судов, негибкостью и невозможностью выкупать суда по истечению договора лизинга, заметили в компании "Круиз онлайн", агрегирующей речные и морские круизы. "Если пассажирский флот обновится за счет современных комфортабельных судов, разного класса, можно будет расширять географию круизных маршрутов по мелководным рекам, озерам", - отметили в компании.

Как заметил в беседе с "РГ" другой представитель отрасли, сейчас самыми актуальными вопросами судоходства является углубление рек, строительство причалов и инфраструктуры, связывающей морские пути с другими транспортными артериями. Предложение о создании единой пассажирской судоходной компании не актуально, вряд ли оно будет поддержано профильным министерством, заметил он.

Возможность создания единой судоходной пассажирской госкомпании в качестве заказчика строительства и владельца пассажирских, а также грузопассажирских судов обсуждалась в конце сентября на заседании правительственной комиссии по туризму, сообщила ранее газета "Ведомости" со ссылкой на протокол совещания.

По итогам совещания Минтрансу, ФАС, Минфину, Минпромторгу и другим заинтересованным организациям было поручено изучить целесообразность создания такой компании и источниках ее финансирования. Доклад в правительство по этому вопросу должен быть представлен к 30 ноября.