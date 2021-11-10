Фальков: В вузах привиты 75 процентов преподавателей и треть студентов

В российских вузах на сегодняшний день от коронавируса привиты 75 процентов сотрудников и преподавателей и 32 процента студентов. Об этом в среду на совещании у президента заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Министр также сообщил, что по результатам оперативного мониторинга сейчас 65 процентов вузов выбрали удаленный формат работы, 27 процентов - оставили после нерабочих дней режим самостоятельной работы студентов, а 7 процентов решили использовать смешанный формат.

Напомним, что с 30 октября вузам и НИИ было дано право проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий - в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.

- Для сотрудников, преподавателей и обучающихся организовано порядка 900 пунктов вакцинации при образовательных и научных учреждениях. Пункты есть более чем в 80% вузов", - отметил министр

По данным министерства, режим нерабочих дней - 30 октября по 8 ноября - позволил снизить количество заболевших COVID-19 среди студентов и преподавателей более чем на треть.