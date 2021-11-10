"Газпром" повысил прокачку газа по украинскому транзиту до максимума

"Газпром" 10 ноября нарастил транзитные поставки газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) до законтрактованного максимума - чуть более 109 миллионов кубометров газа в сутки. Об этом свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

9 ноября "Газпром" начал выполнять план закачки газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) на ноябрь после поручений президента РФ Владимир Путина. До этого времени компания закачивала газ в отечественные ПХГ в преддверии зимы. Теперь в приоритете пополнение запасов в австрийских и немецких хранилищах. В настоящий момент европейские ПХГ "Газпрома" загружены на 33%, общий уровень заполненности всех ПХГ ЕС - 75,5%.

Суммарная заявка на прокачку газа через украинские станции "Суджа" и "Сохрановка" составили 10 ноября 109,3 миллиона кубометров, передает РИА Новости. Днем ранее объем заявки на прокачку составил 100,2 миллиона "кубов". По ужгородскому коридору, в сторону Словакии, объем транзита составил 94,3 миллиона кубометров.

Как писала ранее "РГ", в текущем году и вплоть до 2024 года "Газпром" в рамках контрактных обязательств обязан прокачивать ежегодно 40 миллиардов кубометров газа по украинскому маршруту, то есть в среднем в сутки - 109 миллионов кубометров. В октябре компания прокачивала менее 90 миллионов "кубов" на фоне запуска поставок в Венгрию в обход Украины.